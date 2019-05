Zaradi gorečih vozil je na štajerski avtocesti zaprto počivališče

Zaradi gorečega vozila je na štajerski avtocesti zaprto počivališče Polskava proti Mariboru. Zastoji so od Vranskega proti Šentrupertu ter med cestninsko postajo Pesnica in krožiščem pesnica proti Mariboru, promet je zaradi prometne nesreče oviran od Slivnice proti Mariboru. Zastoji so tudi na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Senožečah, nastajajo tudi na ljubljanski obvoznici, poroča prometno-informacijski center.

Ob 14.02 je zagorelo eno od kombiniranih vozil, naloženih na tovornem vozilu za prevoz na počivališču Polskava v Slovenski Bistrici. Požar se je zatem razširil še na dve kombinirani vozili. Posredovali so gasilci PGD Slovenska Bistrica, zavarovali kraj dogodka in požar pogasili. Ogenj je uničil dve kombinirani vozili in poškodoval tovorno vozilo. Vzrok požara in višina škode še nista znana, so zapisali na spletnih straneh Uprave za zaščito in reševanje.

Zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti oviran promet od Slivnice proti Mariboru, na cesti Solkan–Tolmin pri Podselu pa je promet urejen izmenično enosmerno.

Zastoji nastajajo na:

- primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Senožečah. Proti Kopru se potovalni čas podaljša za 15 do 20 minut, proti Ljubljani za 5 minut.

- štajerski avtocesti od Vranskega proti Šentrupertu ter med cestninsko postajo Pesnica in krožiščem pesnica proti Mariboru.

- ljubljanski obvoznici od Šiške proti Kozarjam, poroča prometno-informacijski center.

Stanje na cestah:

Zaradi proplavljenjega cestišča sta zaprti cesti Škofljica–Ig pri Igu ter Dolenjske Toplice–Podturn pri Podturnu.

Zaradi odstranjevanja cestninskih postaj sta zaprta na primorski avtocesti priključek Kozina v obe smeri, predvidoma do 30. 5., ter na dolenjski avtocesti priključek Drnovo v obe smeri, predvidoma do 14. 6.