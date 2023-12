Zaradi burje zaprli primorsko avtocesto

Zaradi burje je zaprta primorska avtocesta med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani. Zaradi burje 1. stopnje na vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo ter na regionalni cesti Razdrto-Vipava velja prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

Vozniki so opozorjeni, da v primeru snega na vozišču na prelazih in ostalih višje ležečih cestah na vozilu nameščene verige, če tako določajo prometni znaki.

Na avstrijski strani prelaza Jezerski vrh so obvezne verige zaradi snega. Cesta čez prelaz Vršič je zaprta. Na cesti Ajdovščina-Črni Vrh-Col-Godovič velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike zaradi snežnih razmer. Na hrvaški strani mejnih prehodov Petrina in Babno Polje velja prepoved za priklopnike in polpriklopnike zaradi snežnih razmer.

Preverite stanje na cestah:

Stanje na cestah: