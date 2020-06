Za nesrečo na primorki kriva pnevmatika tovornjaka

Koprski policisti so bili malo po 16. uri obveščeni o prometni nesreči, ki se je pripetila na primorski avtocesti pred izvozom Senožeče v smeri Kopra. Del pnevmatike tovornega vozila je zadel osebno vozilo 23-letnice, ki je zaradi tega izgubila nadzor in se prevrnila na streho. Za njo je nadzor izgubil tudi voznik tovornega vozila in prebil ograji. V nesreči sta bili poškodovani omenjena voznica in njena 53-letna sopotnica.