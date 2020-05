Gorenjski policisti ujeli motorista pri 250 km/h

Z različnih koncev sveta v zadnjih tednih prihajajo poročila o skrajnih prekoračitvah omejitev hitrosti. Te so ponekod presegale celo mejo 300 kilometrov na uro. Eden očitnejših primerov se je včeraj zgodil tudi na Gorenjskem. Policisti so med nadzorom hitrosti ujeli motorista, ki je vozil s hitrostjo kar 250 kilometrov na uro. Med 27 kršitvami je izstopal tudi voznik avtomobila, ki je peljal s hitrostjo 197 kilometrov na uro.

"V obeh primerih gre za hitrosti, ki jih voznik ni sposoben obvladati, če do česa pride. Tudi sicer tak voznik volan ali krmilo bolj kot ne samo drži in ne dela nič drugega kot 'samo' vozi naravnost in mimo drugih soudeležencev, ki so lahko vsi potencialne žrtve takega norenja. Verjamemo, da nihče od teh prehitrih voznikov tudi ni razmišljal, da na avtocesto občasno zaidejo tudi živali, in v takem primeru to ne bo usodno samo za žival, ampak tudi zanje. In samo upamo lahko, da se v nesreči ne znajdejo še drugi povsem 'nedolžni' udeleženci," so zapisali na Policijski upravi Kranj.