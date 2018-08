Takšna je danes gneča pred karavanškim predorom #video

Na glavni cesti Kozina - Starod je polovična zapora zaradi prometne nesreče pri Račicah, poroča Darsov Prometno-informacijski center.

Gost promet z zastoji je tudi na cesti Lesce-Bled.

Čakalne dobe za vstop v državo so najdaljše v Gruškovju

Čakalne dobe za vstop v državo so na mejnih prehodih Gruškovje, Jelšane, Starod, Dragonja in Sečovlje. Najdaljša je v Gruškovju, kjer boste vozniki osebnih vozil čakali okoli uro in 20 minut.

Kje potekajo dela?

Na cestah poteka tudi več del, a vozniki se gotovo najbolj veselijo ponovno odprtega priključka Logatec v obe smeri na primorski avtocesti.

Od petka od 9. ure in vse do ponedeljka, 20. avgusta, do 5. ure zjutraj, bo na tej avtocesti v obe smeri zaprt priključek Vrhnika.

Do 20. avgusta še vedno ostaja zaprta glavna cesta Logatec-Spodnja Idrija, v Zali, pri Jeličnem Vrhu.

Do istega datuma naj bi bila zaprta tudi glavna cesta Kranj-Spodnji Brnik pri Spodnjem Brniku. Obvoz za osebna vozila je skozi Cerklje na Gorenjskem, za tovorna vozila nad 7,5 tone pa po cesti Spodnji Brnik-Komenda-Vodice ter po avtocesti med Vodicami in Brnikom.

Na Bledu bo do 30. avgusta zaprta cesta Bled-Gorje, obvoz je urejen.

Še vedno velja prepoved za tovorna vozila v času turistične sezone

V času turistične sezone velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, in sicer ob sobotah med 8. in 13. uro, na primorskih cestah med 6. in 16. uro ter ob nedeljah in praznikih med 8. in 21. uro, na primorskih cestah med 8. in 22. uro.