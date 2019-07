Prometna nesreča za nekaj časa ustavila promet na štajerski avtocesti

Prometna nesreča je za nekaj časa popolnoma zaprla promet na štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru. Po podatkih policijske uprave Celje in prometnoinformacijskega centra je promet že stekel. V nesreči sta bili udeleženi dve osebni in eno tovorno vozilo. Poškodovanih ni.

Nesreča na štajerski avtocesti se je po podatkih policije zgodila pred izvozom Šentrupert proti Celju, ko je voznik osebnega vozila prehiteval tovorno vozilo. Ko se je razvrstil nazaj na vozni pas, je tovorno vozilo trčilo vanj, v nesreči pa je bilo udeleženo še eno osebno vozilo. O poškodovanih ne poročajo, tudi preizkus alkoholiziranosti je bil pri vseh vpletenih negativen, so za STA povedali na Policijski upravi Celje.

Prometnoinformacijski center poroča, da je nastal daljši zastoj. Za ves promet je možen tudi obvoz po regionalni cesti Vransko-Šentrupert, za osebna vozila pa na relaciji Trojane-Šentrupert.

Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je bila več ur zaprta tudi cesta Jelšane-Postojna proti Postojni. Cesta je zdaj ponovno odprta.

Prometnoinformacijski center poroča tudi o gostem prometu z zastoji, in sicer na gorenjski avtocesti in ljubljanski zahodni obvoznici med predorom Šentvid in razcepom Kozarje proti Brezovici. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid. Gost promet je tudi na južni ljubljanski obvoznici od priključka Vič do razcepa Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in priključkom Vrhnika proti Kopru ter na cesti Lesce-Bled.

Čakalna doba je še na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Obrežje in Gruškovje.