Policisti po avtocesti lovili štoparko

Včeraj so gorenjski policisti pri Jesenicah ujeli štoparko, ki je hodila po avtocesti in upala na prevoz.

Zaradi visokih hitrosti je avtocesta za pešce zelo nevarno okolje.

Avtocesta ni namenjena pešcem

Zaradi visokih hitrosti je zadrževanje na avtocesti zelo nevarno. To velja predvsem v primeru okvar vozil, ko se je treba kar najhitreje umakniti za varovalno ograjo in tam počakati pomoč servisnih služb.

Zato so včeraj gorenjski policisti pri Jesenicah tudi izrekli globo 150 evrov štoparki, ki se je zadrževala na avtocesti in iskala prevoz. Pešci ne smejo stopiti na avtocesto in hoditi po njej. To ne velja le v takih primerih, ampak tudi ob zastojih na avtocestah.