Po sredini ceste rdeča črta, odločili so se za drastični ukrep #foto

Zaradi vse slabše prometne varnosti so na odseku španske ceste pri Marebelli uporabili drastično potezo – med oba prometna pasova so narisali kar rdečo polno črto.

Na problematičnem odseku ceste A-355, ki povezuje mesti Coin in Marbella (blizu Malage na jugu Španije), je bila do zdaj neprekinjena dvojna črta. Zdaj so na štirikilometrskem odseku, kjer je v zadnjem obdobju prišlo do več hudih prometnih nesreč, narisali rdečo črto. V zadnjem letu je na tem odseku umrlo deset ljudi.

Na sredino ceste so zdaj narisali kar rdečo neprekinjeno črto, ki nakazuje na prepoved prehitevanja in spodbuja zniževanje hitrosti vožnje. Ob tem so postavili še štiri prikazovalnike hitrosti avtomobilov in opozorila ob morebitni prekoračitvi omejitve hitrosti.

Cesto so odprli leta 2014, ko so na njej predvideli dnevni povprečni promet sedem tisoč vozil. Do danes je dnevni promet dosegel že skoraj raven 20 tisoč vozil. Med temi je tudi veliko težkih tovornjakov.

Velik napredek španske prometne varnosti

Kljub temu pa ta odsek ceste ne odraža celovitega stanja v španski prometni varnosti. Lani objavljeno poročilo navaja, da je leta 2020 na španskih cestah umrlo 1.370 ljudi. Španija je četrta med 27 državami Evropske unije z najmanj prometnimi žrtvami na milijon prebivalcev. Pred njo so Švedska, Malta in Danska, za Španijo pa so leta 2020 sledile Irska, Nizozemska, Nemčija in Slovenija.

Španske ceste so bile nekoč pravi strah in trepet, toda v obdobju med letoma 1989 in 2019 so uspeli število resnih prometnih nesreč zmanjšati za 80 odstotkov.