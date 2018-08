Najprej fiasko, nato "flikanje" napake z asfaltom #foto

Kolesarska steza je nenadoma dobila visok robnik in napako so naposled (neugledno) rešili s kupom svežega asfalta.

Ko so blizu ljubljanske severne obvoznice urejali nov dovoz, so najprej z robnikom presekali kolesarsko stezo in nato napako le zasilno popravili.

Pred tedni smo v naši videoreportaži z vožnjo s kolesom po Ljubljani odkrili marsikatero past za kolesarje. Te dopolnjujejo dokaj ozke kolesarske steze in tudi pomanjkljivo spoštovanje predpisov s strani kolesarjev, kar najpogosteje velja za pravilno smer vožnje na enosmernih stezah.

Napako popravili s kupom asfalta

Primer s fotografij najdemo ob kolesarski stezi, ki pelje ob priključku s Celovške ceste na severno ljubljansko obvoznico. Ko so tam gradili in nato urejali desni priključek, so postavili tudi nov robnik. Tega pred gradbenimi deli ni bilo in takrat se je kolesarska steza postopno spustila oziroma dvignila do ravni ceste.

Robnik je kolesarsko stezo popolnoma presekal in nato so pristojne službe svojo napako popravile dvakrat. Za robnik so namreč dvakrat nametale kup dodatnega asfalta, ki zdaj sicer ublaži vožnjo na robnik, a je še vedno precej slabša in tudi vizualno manj ugledna rešitev, kot je bila kolesarska steza tu pred gradbenimi deli.

