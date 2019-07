Greste danes na Hrvaško? Tem mejnim prehodom se raje izognite.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na slovenskih cestah, še zlasti v smeri proti Hrvaški, se promet pričakovano zgošča. Na večjih mejnih prehodih so pri izstopu iz države daljše čakalne dobe. Najdlje, več kot dve uri, vozniki osebnih vozil čakajo na prehodu Gruškovje. Zastoji so tudi na Hrvaškem ter v Avstriji proti Sloveniji.

Čakalna doba je tudi na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Jelšane, Starod, Vinica, Metlika, Dobovec in Zgornji Leskovec.

Na prehodu Starod osebni avtomobili na izstop iz države čakajo od eno do dve uri, dve uri čakajo tudi na prehodu Leskovec. Okoli ene ure je tako za vstop v Hrvaško kot za vstop v Slovenijo treba čakati na prehodih Sečovlje in Dragonja.

Na podravski avtocesti med priključkom Podlehnik in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški nastaja zastoj v dolžini okoli sedem kilometrov.

Gost promet z zastoji je tudi na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje proti Brezovici, na cestah Šmarje-Dragonja, Izola-Strunjan in Seča-Sečovlje ter na cestah proti mejnima prehodoma Starod in Jelšane.

Zaradi podrtega drevja je zaprta glavna cesta Nova Gorica-Tolmin pri Volčah.