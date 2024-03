Goreče vozilo na štajerki, ustvarite reševalni pas!

Na štajerski avtocesti je med počivališčem Zima in priključkom Celje vzhod proti Ljubljani goreče vozilo, voznike opozarjajo pri prometnoinformacijskem centru. "Nastaja zastoj, ustvarite reševalni pas," pozivajo voznike.

Zastoji so še na dolenjski avtocesti iz smeri Višnje Gore proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo v smeri Ljubljane, na mariborski vzhodni obvoznici na izvozu Maribor center iz smeri Slivnice, na primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti med Šmartnim in Brodom proti Ljubljani, na primorski hitri cesti pred predorom Markovec proti Kopru.

Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj tovornih vozil, dolg dva kilometra. "Vozila so lahko tudi na voznem pasu, vozite previdno!" še sporočajo voznikom.