Gneča na mejnih prehodih s Hrvaško: na izstop čakajo tudi dve uri

Zastoj je po poročanju prometno-informacijskega centra na koncu izolske obvoznice in naprej proti Portorožu oziroma na cesti med Izolo in Strunjanom. Zastoj tovornih vozil v dolžini treh kilometrov je pred mejnim prehodom Obrežje proti Hrvaški.

Čakalna doba za izstop iz države je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Brezovica pri Gradinu, Sočerga, Starod, Jelšane, Novokračine, Petrina in Vinica. Vozniki osebnih vozil so na izstop iz države ob 10. uri najdlje čakali na mejnih prehodih Sočerga (dve uri), Petrina (eno uro in pol), Jelšane (od ene do dve uri) in Novokračine (ena do dve uri).