Dolg zastoj na štajerski avtocesti, zapora bo trajala do ponedeljka

Štajerska avtocesta bo zaradi del med Blagovico in Vranskim proti Mariboru zaprta do ponedeljka zjutraj. Nastajajo zastoji.

Vse do ponedeljka do 6. ure bo štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru zaprta zaradi del. V obe smeri je zaprt tudi uvoz.

Prometno informacijski center je že vnaprej opozoril, da zaradi zapore pričakujejo zastoje, napovedi pa so se uresničile. Pri izvozu Blagovica proti Mariboru je nastal približno 3,5 kilometra dolg zastoj, zato voznike opominjajo, da lahko avtocesto zapustijo že na Lukovici. Zastoji so sicer nastali tudi na regionalni cesti Lukovica–Blagovica–Trojane.