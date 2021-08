Do nedelje bo zaprto pomembno križišče v Ljubljani

Zaradi izvajanja rekonstrukcije Trga mladinskih delovnih brigad bo od danes do predvidoma nedelje za ves promet zaprto križišče Tržaške in Bleiweisove ceste. Obvoz bo po Šubičevi, Slovenski in Barjanski cesti, Cesti v Mestni log ter Vipavski, Jadranski in Tbilisijski ulici, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.