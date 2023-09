Zjutraj v Kopru: priplula je ogromna turistična ladja #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ladja je prvo plovbo opravila v začetku avgusta, je pa last ladjarja Norwegian Cruise Line. Foto: Kristijan Bračun

Danes zjutraj je v Koper priplula povsem nova križarka Norwegian Viva, ki je z dolžino 299 metrov ena največjih do zdaj v koprskem pristanišču.

Pogled s kamere na krovu ladje v Luki Koper. Foto: Norwegian Cruise Line Zgodaj zjutraj je v Koper priplula skoraj tristo metrov dolga turistična križarka. To je ladja Norwegian Viva, ki so jo splavili šele ta mesec in je zato Slovenijo obiskala med eno svojih prvih plovb. Ladja je uradno dolga 299 metrov, njena bruto tonaža pa znaša 142.500 ton.

Na ladji je prostor za več kot 3.099 potnikov, za katere skrbi še več kot 1.500 članov posadke.

Za potnike je na ladji kajpak na voljo veliko zabave. Od trinivojske steze za karting do tobogana prek desetih nadstropij, bazenov, savn, fitnesa in podobnega, kar sodi na najbolj luksuzne križarke.

Iz Evrope se bo čez zimo podala v Karibsko otočje, maja prihodnje leto pa se bo ladja spet vrnila v Sredozemsko morje.

Bruto tonaža ladje znaša več kot 142 tisoč ton. Gradili so jo v Italiji. Foto: Kristijan Bračun

Na krovu je veliko možnosti zabave, na fotografiji tudi tobogan prek desetih palub ladje. Foto: Kristijan Bračun

Pogled na in v ladjo:

