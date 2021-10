Zimske pnevmatike in zimski kompleti koles - AKCIJA

Oglasno sporočilo

Zimske pnevmatike so del obvezne opreme po 15. novembru, zato si čim prej zagotovite svoje za varno in zanesljivo vožnjo v zimskih razmerah.

Zimske gume so namreč prilagojene zimskim razmeram, kar pomeni, da so bolj elastične in mehkejše za boljši oprijem. Vsebujejo tudi več kavčuka in silike, kar dodatno poveča prožnost pnevmatik v hladnih zimskih razmerah.

NE ČAKAJTE NA PRVI SNEG IN GNEČO! Izkoristite ugodne cene zimskih kompletov koles in zimskih pnevmatik v predsezoni ter jih kupite že zdaj! Pri Porsche Inter Auto smo pripravili top cene. KONTAKT : Za vsa vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki 041 392 204 ali na spletni strani https://www.shop.porscheinterauto.net.

Poleg tega se od letnih gum razlikujejo še po debelini profila, ki je pri zimskih gumah globlji. Na ta način se lažje obnesejo na snegu in mokrih površinah ter se bolje oprimejo podlage. Zaradi vseh naštetih lastnosti uporabo zimskih gum poleti odsvetujejo, saj se na pregretem asfaltu slabo odzivajo in posledično tudi mnogo hitreje obrabijo.

Zagotovite si ugodne zimske gume v predsezoni:

Kako izbrati prave pnevmatike?

Poleg pravilnih dimenzij pnevmatik, ki se popolnoma prilegajo vašemu avtomobilu, je pomembno, da izberete zimske pnevmatike, ki bodo ustrezale vašemu načinu vožnje, željam in potrebam. Treba je namreč imeti v mislih, kako učinkovito se določene pnevmatike obnesejo v določenih razmerah, na primer kako učinkovito zavirajo na mokri in zasneženi podlagi, kakšna je poraba goriva, kako glasne so in tako naprej.

Katere zimske gume kupiti?

Preverite bogato zalogo zimskih pnevmatik in si čim prej zagotovite svoje po najugodnejši ceni.

Ponujamo vam zimske gume Sava, ki vas bodo navdušile s svojim razmerjem med kakovostjo in ceno. Zimske gume Continental so pnevmatike, ki premagajo prav vse zimske razmere in so poleg odlične zmogljivosti še ekonomične. Zimske gume Semperit vam omogočajo, da premagate vsak izziv po zaslugi močnega oprijema in zavorne učinkovitosti.

Test zimskih pnevmatik 2021

Za lažjo odločitev je tu test zimskih pnevmatik, ki lahko močno pomaga pri odločitvi za nakup zimskih pnevmatik. Test zimskih pnevmatik 2021 namreč predela vse kriterije gum, ki so pomembni za varno vožnjo pozimi. Pri nakupu gum se tako odločamo, v katerem cenovnem razredu so, kako tihe in udobne so, kakšna sta kotalni upor in življenjska doba, kakšen je oprijem na suhi in mokri podlagi. Kot odgovor na vsa ta vprašanja so testi zimskih pnevmatik res odlično vodilo.

Akcija zimskih kompletov koles 3 + 1. Izkoristite akcijo 3 + 1 in si zagotovite nov zimski komplet koles po ugodni ceni!

Zimski kompleti koles in platišč so sestavljeni iz originalnih ali partnerskih ALU oziroma jeklenih platišč, ki se brezhibno prilegajo vašemu vozilu, ter zimskih gum Continental, Semperit, Goodyear, Bridgestone, Nokian in drugih.

Zdaj si lahko opremite svoje vozilo Volkswagen, Škoda, Seat, Cupra ali Audi s še ugodnejšimi kompleti platišč in pnevmatik, saj plačate tri, dobite pa vsa štiri kolesa.

Akcija 3 + 1 vključuje tovarniško sestavljene komplete koles in traja od 1. 9. do 31. 12. 2021 oz. do razprodaje zalog.

Zakaj se izplača nakup zimskega kompleta koles?

Zimski kompleti koles ohranjajo vrednost vašega vozila, poleg tega pa prinašajo še mnogo tehničnih prednosti. Gre namreč za vnaprej sestavljene komplete priznanih znamk, ki so vrhunske kakovosti. Komplet platišča in pnevmatike se natančno prilega vašemu vozilu, kar za vas pomeni varnejšo vožnjo v zimskih mesecih, in je pripravljen za takojšnjo montažo. Poleg tega vam zimske komplete ponujamo po neverjetno ugodni ceni, ki je ne smete zamuditi.

Ali se izplača nakup celoletnih pnevmatik?

Celoletne pnevmatike postajajo vedno bolj priljubljene, a je kljub temu treba razumeti, da se letne in zimske pnevmatike ločijo z razlogom. Celoletne pnevmatike tako vedno pomenijo določen kompromis. Celoletne pnevmatike se navsezadnje obnesejo nekako tako, kot če bi vse leto nosili isti par čevljev, tako pozimi kot poleti.

Je pa res, da ko imamo tako letne kot tudi zimske pnevmatike, to pomeni menjavo pnevmatik in z njo povezane stroške ter potreben prostor za shranjevanje. Ravno to je bil razlog za izum celoletnih pnevmatik, kjer se temu izognemo. Se pa je nedvomno treba nečemu odreči na račun drugih olajšav.

Priporočajo jih, če letno ne opravite veliko kilometrov in če živite v milejšem podnebju, kjer so temperaturne razlike manjše. V nasprotnem primeru je še vedno priporočljiva izbira letnih in zimskih pnevmatik za optimalno zanesljivost in varnost na cesti v vseh vremenskih razmerah.

Nasveti za pravilno izbiro gum

Gume so edini stik vozila s podlago, zato pri nakupu novih gum ne varčujte.

Bistveni kriteriji pri izbiri so obnašanje na suhi in mokri podlagi, v snegu ali na ledu, poraba goriva ter obraba.

Rezultati testov pnevmatik so verodostojen in zanesljiv vir informacij, ki vam pomaga pri nakupu novih pnevmatik.

Ne glede na zanesljivost gum prilagodite hitrost vožnje razmeram in stanju vozišča.

Globina profila zimskih pnevmatik naj bo vsaj tri milimetre

NAROČITE PREK SPLETA ALI NAS OBIŠČITE.

Pnevmatike vam pošljemo na dom, lahko pa nas obiščete tudi na naših prodajnih mestih:

Porsche Ljubljana, Bravničarjeva ulica 5, Ljubljana, tel. št.: (01) 582 53 00

Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, Ljubljana, tel. št.: (01) 530 35 00

Porsche Maribor, Šentiljska cesta 128a, Maribor, tel. št.: (02) 654 03 00

Porsche Ptujska cesta, Ptujska cesta 150, Maribor, tel. št.: (02) 450 26 60

Porsche Koper, Ankaranska cesta 10, Koper, tel. št.: (05) 611 65 00

NE ČAKAJTE NA PRVI SNEG IN GNEČO! Izkoristite ugodne cene celoletnih in zimskih pnevmatik v predsezoni in kupite pnevmatike že zdaj! Pri Porsche Inter Auto smo pripravili top cene. KONTAKT : Za vsa vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki 041 392 204 ali na spletni strani https://www.shop.porscheinterauto.net.

Naročnik oglasnega sporočila je PORSCHE INTER AUTO D.O.O.