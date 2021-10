Že danes pri Kobaridu: na enem ovinku bodo podelili tisočaka

Avtomobilsko društvo RR Tmin bo danes in jutri v okolici Kobarida, Tolmina in Šentviške Gore pripravilo svoj prvi pozivni reli, ki še ne bo štel za točke državnega prvenstva. Društvo je maja v Tolminu že uspešno organiziralo prvo gorskohitrostno dirko leta. Danes in jutri bo skupno osem hitrostnih preizkušenj, na enem izmed ovinkov bo najbolj atraktiven voznik prejel tisočaka. Prvi favorit v skupni razvrstitvi je Aljoša Novak (škoda fabia R5).

Avtomobilski šport je letos s polnim plinom zavil na območje Tolmina, kjer je do zdaj za adrenalinske hlape skrbel predvsem hitri voznik relija Jan Medved. Društvo RR Tmin je maja organiziralo gorskohitrostno dirko za državno prvenstvo, zdaj pa so se odločili še za pripravo prvega pozivnega relija. Ta letos še ne šteje za državno prvenstvo in bo predvsem test tako za organizatorje kot tudi za s turizmom močno prežeto domače okolje. Območje od Tolmina do Kobarida bi se lahko v prihodnjih letih pokazalo za eno izmed središč avtomobilskega športa, zato so organizatorji letos kljub težkim pogojem vztrajali in bodo danes popoldne že začeli dirko.

V ospredju tokrat Novak in Wagner

Na reli je prijavljenih 15 posadk, kar je povezano tudi s precej natrpanim koledarjem v letošnji jeseni. Prejšnji konec tedna se je končal reli za DP v Poreču, v začetku novembra sledi še reli v Idriji. Danes in jutri pa bo na hitrostnih preizkušnjah relija po Soški dolini vendarle vozila zanimiva druščina dirkalnikov.

Štartna številka ena gre Aljoši Novaku in sovozniku Urošu Ocvirku (škoda fabia R5), ki bosta vozila edini štirikolesno gnani dirkalnik na dirki. Novak, ki ga letos na slovenskih relijih še nismo videli, je tako prvi favorit relija. Štartna številka dva je pripadla odličnemu Avstrijcu Simonu Wagnerju (peugeot 208 rally4), ki trenutno vodi v avstrijskem državnem prvenstvu (tam vozi dirkalnik R5), letos pa je v Sloveniji z dvokolesno gnano ford fiesto rally4 že dirkal. Wagner bo tokrat prvič nastopil s peugeotom, enako kot slovenski povratnik Grega Premrl. Ta je toyoto GT 86 zamenjal za dirkalnik peugeot 208 rally4. Na štartu relija bosta tudi Matic Humar in Matic Peternel (renault clio), letošnja državna prvaka v diviziji III. Z atraktivno ford sierro RS cosworth na reli prihaja posadka Kravos-Troha, zanimiv pa bo tudi ponoven nastop povsem ženske posadke Špela Brezič-Lara Bratina (renault clio 1.4).

S tem peugeotom 208 rally4 bo v okolici Kobarida dirkal vodilni avstrijski voznik Simon Wagner. Foto: Matej Rebernišak

V konkurenci sta tudi državna prvaka v reliju divizije 3, to je posadka Humar-Peternel (renault clio). Foto: Uroš Modlic

Osem hitrostnih preizkušenj bo dolgih 48 kilometrov

Reli se bo začel danes z dvema izvedbama hitrostne preizkušnje Gora Rocka, ki bo dolga 7,38 kilometra. Štart prve posadke bo ob 17.00 in 17.58. Jutri se reli nadaljuje še s šestimi hitrostnimi preizkušnjami, od tega dvema različnima. Obe bosta dolgi dobrih pet kilometrov. Skupna dolžina predvidenih osmih hitrostnih preizkušenj je 48 kilometrov.

Današnji dve hitrostni preizkušnji bosta potekali na Šentviški planoti, jutri pa se reli seli v okolico Kobarida in Bovca. Središče relija s servisno cono bo v Kobaridu.

Danes v enem ovinku za tisoč evrov

Zanimiva novost bo tudi nagrada v višini tisoč evrov, ki jo bo danes prejela posadka za najbolj atraktivno odpeljan ovinek na uvodnih dveh preizkušnjah. Na označenem ovinku bodo predstavniki lokalne skupnosti določili po njihovem mnenju najbolj atraktivne posadke. Posnetke bodo objavili na kanalih družbenih omrežij relija in tista od treh posadk, ki bo prejela največ glasov za odpeljan ovinek, bo dobila denarno nagrado.