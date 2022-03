Zaradi prometne nesreče zaprta gorenjska avtocesta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gorenjska avtocesta je zaradi prometne nesreče med priključkoma Kranj zahod in Naklo proti Jesenicam zaprta. Promet je preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Nastaja en kilometer dolg zastoj pred priključkom Kranj zahod, so sporočili s Prometno-informacijskega centra.

Na štajerski avtocesti je med Trojanami in Vranskim v predoru Jasovnik proti Mariboru zaprt vozni pas. Nastaja daljši zastoj med Krtino in Trojanami. Zastoj nastaja tudi na regionalni cesti med Blagovico in Vranskim.

Goreče vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med Arjo vasjo in Šempetrom proti Ljubljani.

Na vzhodni mariborski obvoznici na izvozu Rogoza iz smeri Dragučove je oviran promet.