Zakaj je za to registracijo odštel 143 tisoč evrov?

Na dražbi v Veliki Britaniji so avtomobilsko registracijo z oznako O 10 prodali za 128.800 funtov oziroma 143 tisoč evrov. Registrska oznaka je stara 118 let.

Foto: SilverstoneAuctions.com Charles Thompson se je v Birminghamu rodil leta 1874. Tam je imel grosistično trgovino s pisarniškim materialom. Umrl je leta 1955. Že veliko pred tem, natančneje leta 1902, pa je tudi registriral svoj avtomobil. Bil je deseti voznik v Birminghamu, ki je to lahko storil. Pripadla mu je zaporedna številka 10 in njegovo vozilo je tako dobilo oznako O 10. Takratne oznake so sestavljala črka, ki je prikazovala mesto oziroma upravno središče, in zaporedna številka izdaje.

Vse do leta 1955 je bila oznaka O 10 del Charlesovega avtomobila, ta pa je po smrti pripadel njegovemu vnuku Barryju Thompsonu. Ta jo je nato uporabil na številnih svojih avtomobilih. Za podjetje strica je prodajal les in tako vozil do strank v okolici Birminghama in Cotswolda. Mnogi so opazili prestižno registrsko oznako na njegovem avtomobilu.

Barry je umrl leta 2017, oznaka pa je ostala na njegovem jaguarju. Sin, torej pra pravnuk originalnega lastnika registracije Charlesa Thompsona, jo je zdaj ponudil na dražbi v Silverstonu. Neimenovani kupec je zanjo odštel 128.800 britanskih funtov oziroma oziroma 143 tisoč evrov.

Koliko Britanci odštejejo za najbolj prestižne registrske oznake?

Redke registrske oznake so v Veliki Britaniji sicer zelo iskane in cenjene. Pred leti so oznako “F 1” prodali za 440 tisoč funtov, oznako “25 0” za 518 tisoč funtov, oznako “1 D” za 285 tisočakov in “51 NGH” za 201 tisoč funtov.

Deset najdražjih registrskih oznak v Veliki Britaniji

cena ob prodaji: ocenjena vrednost danes: 25 0 518.480 funtov 750.000 funtov X I 502.500 funtov 1.000.000 funtov G I 500.000 funtov 1.000.000 funtov RR I 472.000 funtov 500.000 funtov F I 440.625 funtov 10.000.000 funtov S I 404.063 funtov 1.000.000 funtov I D 352.411 funtov 500.000 funtov I S 340.000 funtov 600.000 funtov M I 331.500 funtov 1.000.000 funtov GB I 325.000 funtov 500.000 funtov

vir: Regtransfers.co.uk