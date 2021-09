Webasto Pure – nova izvedba polnilne postaje za polnjenje e-vozil

Oglasno sporočilo

Skupina Webasto , ki je inovativni globalni sistemski partner v avtomobilski panogi in zavzema močno pozicijo na trgu dodatne opreme, ima v svoji ponudbi poleg sistemov za ogrevanje in klimatizacije ter akumulatorskih sistemov tudi rešitve za polnjenje električnih vozil .

Podjetje je na trg postavilo novo izboljšano različico polnilne postaje Webasto Pure, ki je namenjena predvsem domači uporabi in je uporabniku še bolj prijazna. Osrednji LED-zaslon zdaj prikazuje aktivno polnjenje s pretočnim, rahlo utripajočim barvnim prehodom. Pri nakupu e-polnilnice je mogoče izbirati med 4,5- in 7-metrskim pritrjenim kablom s polnilnim priključkom tipa 2. To omogoča voznikom električnih avtomobilov večjo prilagodljivost pri izbiri lokacije polnilne postaje.

Webasto z nakupom te polnilnice zagotavlja petletno jamstvo brez dodatnih stroškov, s čimer bistveno presega zakonsko obvezno jamstvo dveh let. Dodatna prednost nove polnilnice Webasto Pure je tovarniško vgrajena zaščita pred enosmernim diferenčnim tokom. To pomeni, da ni treba še dodatno namestiti zaščitnega stikala "RCD", tipa II, kar predstavlja prihranek in enostavnejšo namestitev.

Nova polnilnica Webasto Pure je tako kot predhodni model na voljo v dveh različicah, ki izpolnjujeta individualne zahteve glede zmogljivosti polnjenja: izbirate lahko med močjo polnjenja 11 kW in 22 kW. Novost je, da ima monter pri zagonu polnilnice na voljo nadaljnje stopnje jakosti toka, da tako bolje prilagodi polnilni tok z obstoječo infrastrukturo. Poskrbljeno je tudi za univerzalno ključno stikalo, ki blokira dostop nepooblaščenih uporabnikov do polnilne postaje.

Za operaterje prenosnih sistemov električne energije je pomembno dejstvo, da novi Webasto Pure omogoča oddaljen dostop prek zvočno-frekvenčnega omrežnega sprejemnika, kar zagotavlja stabilnost omrežja.



Webasto Pure je zdaj v uporabi v 33 evropskih državah. Za Slovenijo: Webasto Thermo & Comfort d. o. o. Ljubljana

webasto.si@webasto.com

charging.webasto.com/si-si

Naročnik oglasnega sporočila je Webasto Thermo & Comfort d. o. o. Ljubljana