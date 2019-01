Vsaka pikica je pomembna, pozimi še veliko bolj

Strokovnjaki pravijo, da največ majhnih poškodb na vetrobranskih steklih nastane prav zaradi peska, ki prileti izpod avtomobilskih koles. Preden pride do poškodbe, je treba temeljito pregledati vetrobransko steklo, in če najdete piko, to tudi čim prej popraviti. Popravilo je namreč cenejše, hitrejše in občutno bolj ekološko od menjave.

Varnostna razdalja tudi proti poškodbam na steklu

Upoštevanje cestnoprometnih pravil je obvezno tudi zato, da se izognemo takšnim poškodbam. Predvsem z upoštevanjem varnostne razdalje lahko največ naredimo za svojo varnost ter za preprečevanje poškodb avtomobilskih stekel.

Tako kot na cesti ne iščimo bližnjic niti pri čiščenju stekel. Odstranjevanja ledu s stekel se zato ne lotevajmo s polivanjem vroče vode ali s strganjem z ostrimi kovinskimi predmeti. Vroča voda na zamrznjenih steklih lahko zaradi prevelikih temperaturnih sprememb povzroči napetost v materialu, kar lahko privede do poka stekla in dolgotrajnih poškodb.

Preden pozimi stekla očistimo, postopoma povečujmo stopnjo gretja v avtomobilu. Tako ne bodo nastale razpoke v steklu zaradi temperaturnih šokov. Tudi če že imamo kakšno mikropoškodbo, ne bo prišlo do napredovanja razpoke.

Kaj storiti, če je steklo že poškodovano?

Poškodbe vetrobranskih stekel so kljub upoštevanju vseh priporočil dokaj pogoste. Prvi korak, če nastane poškodba, je, da na mesto poškodbe namestimo obliž. Dobimo jih v Carglassovih poslovalnicah.

Z njim preprečimo vdor vode in umazanije ter omogočimo kakovostnejšo in učinkovitejšo izvedbo popravila.

Najprej popravilo, nato menjava Če smo opazili majhno poškodbo na steklu, ukrepajmo takoj, saj če popravila vetrobranskega stekla ne opravimo, tvegamo, da naše vozilo ne bo uspešno prestalo tehničnega pregleda. Pri Carglassu Slovenija skušajo vetrobransko steklo vedno najprej popraviti, saj tako prihranijo naš čas in denar. Zamenjajo ga šele, če je to nujno treba.

Najboljša tehnologija pri Carglass Slovenija

Izkušeni strokovnjaki Carglass za popravilo in menjavo avtostekel uporabljajo najboljšo tehnologijo. Edinstveno orodje Glass Medic® z najnovejšim sistemom ART (Advanced Repair Technology) in smolo HPX4 dosega močna, skoraj nevidna popravila vetrobranskega stekla.

Najnovejša generacija orodja za popravila, sistem ART, se od konkurenčnih izdelkov razlikuje po suhosesalnem procesu, ki odstrani zrak in vlago v poškodbi, in sicer pred zalivanjem s smolo. Smolo aplicirajo v poškodbo, šele ko jo popolnoma izsušijo. To omogoča, da smola steče v poškodbo in jo popolnoma zapolni. Končni rezultat je suhi vakuumski postopek, ki je najučinkovitejši način za zalivanje poškodb stekla. Sistem opravi več ciklov vakuumiranja in črpanja.

Pri popravilu stekel uporabljajo najnovejšo generacijo smole HPX4, ki zagotavlja boljšo optično kakovost, manj porumenelosti skozi čas, boljši oprijem na umazanem steklu in manjše krčenje v poškodbi.

Pri Carglassu Slovenija uporabljajo izključno avtomobilska stekla, izdelana po standardih originalnih proizvajalcev opreme vozil (OEM, Original Equipment Manufacturer), ki jih dobijo od dobavitelja proizvajalca določenega vozila. Na tak način poskrbijo, da vsako vozilo dobi pravo vetrobransko steklo. Stekla, ki jih vgrajujejo, so ekvivalentna steklu prve vgradnje stekla v vozilo. Proizvedena so na isti proizvodni liniji, pod enako specifikacijo in z enakim postopkom izdelave kot stekla prve vgradnje.

Carglass Slovenija daje neomejeno garancijo na opravljeno popravilo na vetrobranskem steklu. Popravilo traja le 30 minut, celoten čas menjave vetrobranskih stekel pa traja uro in pol.

Napredna vozila potrebujejo tudi napredni pristop pri popravilih

Avtomobili se nenehno razvijajo in imajo zato vedno več varnostnih funkcij za pomoč voznikom (ADAS, Advanced Driver Assistance Systems). Ti sistemi vključujejo vzvratno kamero, pomoč pri parkiranju, zaznavanje ovir v okolici vozila, avtomatski nadzor nad vozilom, avtonomno zaviranje v sili. Vsi ti sistemi delujejo s kombinacijo senzorjev in kamer na vozilu.

Proizvajalci vozil priporočajo, da je sistem po zamenjavi vetrobranskega stekla kalibriran. Na tak način Carglass Slovenija zagotavlja, da funkcija ADAS po servisu in vrnitvi vozila na cesto deluje brezhibno.

Če je kamera neporavnana, lahko negativno vpliva na delovanje sistema, še posebej pri hitri vožnji. Manjše nepričakovane spremembe v kotu kamere lahko bistveno vplivajo pri preprečevanju prometnih nesreč.