Vroč julij: tako malo novih registracij Tesla v Sloveniji še ni imela

Prodaja novih avtomobilov je bila v prvem delu poletja v Sloveniji zelo uspešna. Julija se je število registracij novih avtomobilov povečalo za skoraj 20 odstotkov, kar letošnjo rast števila registracij v prvih sedmih mesecih viša na 5,7 odstotka, kažejo podatki sekcije vozil pri Trgovski zbornici Slovenije. Športni terenci predstavljajo 47 odstotkov trga, od tega razred kompaktnih SUV več kot četrtino vseh novih registracij.

Tesla julija le z desetimi registracijami

V prodajni statistiki julija najbolj izstopajo nizki rezultati za prodajo izključno električnih avtomobilov. Pri Tesli se je zgodil mesec z oteženimi dobavami, število registracij pa naj ne bi odražalo dejanske prodaje in zato naj bi bile že avgustovske številke spet na pričakovani ravni. Julija so namreč registrirali le po pet modelov 3 in Y, kar je najnižji mesečni rezultat zadnjih let.

Prodajo Tesle še naprej vleče model 3 – tega izdelujejo na Kitajskem in je zato trenutno za okrog 1.500 evrov dražji kot pred poletjem. Model Y sicer ostaja z vidika cene in uporabnosti eden najboljših avtomobilov na trgu, a mnogi kupci tudi že čakajo na njegovo prenovo – kdaj bo ta na voljo, uradno še ni znano, bi se pa to lahko zgodilo proti koncu letošnjega leta. Oba osrednja Teslina avtomobila sta sicer še naprej daleč pred ostalimi električnimi, nobeden med njima pa se ne uvršča med dvajset najbolje prodajanih modelov na celotnem trgu.

Prvih 20 avtomobilskih znamk po št. registracij v 2024:

2024 2023 trž. delež 2024 VOLKSWAGEN 4841 4861 15.64 RENAULT 3638 3253 10.46 ŠKODA 3204 3255 10.47 TOYOTA 2113 1997 6.42 PEUGEOT 1850 1460 4.70 HYUNDAI 1793 1380 4.44 KIA 1476 1701 5.47 CITROEN 1310 1026 3.30 DACIA 1290 1333 4.29 AUDI 1229 1094 3.52 BMW 1015 915 2.94 OPEL 1000 961 03.09 FORD 906 806 2.59 SUZUKI 808 691 2.22 MERCEDES 738 988 3.18 FIAT 731 749 2.41 SEAT 667 833 2.68 TESLA 551 795 2.56 NISSAN 542 318 01.02 MAZDA 471 334 01.07

Foto: Gregor Pavšič

Pri električnih vozilih je po številu registracij obe vodilni tesli prehitel cupra born, ki v Sloveniji zavoljo ugodne cene pod 35 tisočaki in s tem višje subvencije 6.500 evrov še naprej dosega dobre prodajne rezultate. Kljub temu bodo trgovci z električnimi vozili julij z letnico 2024 želeli kmalu pozabiti.

To ne velja le za Slovenijo, temveč tudi Nemčijo. Julij je bil namreč spet mesec z več kot tretjinskim upadom prodaje električnih avtomobilov v primerjavi z enakim obdobjem v lanskem letu. Omejena ponudba vozil in še vedno velike cenovne razlike v primerjavi s klasičnimi pogoni uresničujejo napovedi, da bo sredi tega desetletja prodaja tovrstnih vozil kvečjemu stagnirala. Proizvajalci manjše in cenejše avtomobile napovedujejo šele po letu 2025, enako velja tudi za naprednejše platforme mnogih največjih proizvajalcev (Volkswagen, BMW, Mercedes, Toyota …).

Foto: Eva Pavšič Prezelj

Na zelo razdrobljenem trgu električnih vozil najdemo tudi nekaj eksotov. Poročali smo že, da je v Slovenijo pripeljal prvi BYD seal, zdaj pa so registrirali tudi prvega (morda tudi edinega) fisker oceana. Gre za električni SUV, ki ga je Fisker izdeloval v Grazu - po poslovnem kolapsu znamke so obstoječe avtomobile razprodali po nizkih cenah in s tem očitno prepričali tudi kupca iz Slovenije.

Foto: Gregor Pavšič

Volkswagen, Renault in Škoda nadzorujejo trg

Med avtomobilskimi velikani so imeli prvi trije v mesecu juliju več registracij kot lani. To velja za Volkswagen, Renault in Škodo, ki ostajajo na letni ravni zanesljivo najuspešnejši. To so tudi edini trije z več kot desetodstotnim tržnim deležem, Volkswagnov znaša celo skoraj 15 odstotkov.

Najbližje prvim trem ostaja Toyota, ki ohranja stalno rast števila registracij in zato tudi zanesljivo drži četrto mesto na bruto trgu. V prvih sedmih mesecih je velika rast prodaje uspela Peugeotu (+ 26 %), Hyundaiju (+ 29 %) in Citroenu (+27 %).

Med posameznimi modeli med poletjem ni prišlo do sprememb – na vrhu so renault clio, škoda octavia in renault captur.

Prvih deset avtomobilskih modelov po št. registracij:

2023 2024 Renault Clio 1018 1298 Škoda Octavia 1081 1059 Renault Captur 781 942 Peugeot 2008 419 821 Dacia Duster 458 767 Toyota Yaris Cross 649 704 Škoda Kodiaq 541 701 Volkswagen Tiguan 595 669 Volkswagen T-cross 603 654 Škoda Kamiq 571 619

Padec za Mercedes, med premijskimi znamkami vodi Audi

Poleg Tesle, ki ima letos 30 odstotkov manjši izkupiček registracij od lanskega rekordnega leta, s padcem števila registracij v prvi dvajseterici znamk izstopa tudi Mercedes-Benz. Letos imajo 25 odstotkov manj registracij kot lani v enakem obdobju. Na slovenskem premijskem trgu jih je to potisnilo še nekoliko bolj stran od drugouvrščenega BMW, vodi pa še naprej Audi. Ti so deseti na skupni avtomobilski lestvici, letos pa so število registracij povečali še za dodatnih 12 odstotkov.

Kaj nas čaka jeseni?

Letošnje leto bo trgu z novimi avtomobili zelo plodno. Veliko teh je v Slovenijo pripeljalo že v prvi polovici leta. Prav gotovo pa ne bo dolgočasna niti jesen.

Ford pripravlja prenovljeno kugo in pumo, kjer bodo stavili na vse bolj priljubljeni hibridni pogon, Renault bo jeseni pripeljal kar dve novosti, ki sta si oblikovno in dimenzijsko med seboj zelo podobni - to bosta električni scenic in hibridni symbioz. Električne petke letos v Slovenijo predvidoma še ne bo. Peugeot bo predvidoma novemu 3008 dodal še večjega brata 5008, Opel upa na prihod frontere (sestrski avtomobil citroena C3), Hyudai prenavlja bayona, Cupra pa čaka na prihod svoje domnevno zadnje pogonske klasike, športnega terenca tavascana.