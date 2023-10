Vratolomno: Italijanu uspela vožnja za uradni svetovni rekord #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijan je postavil nov svetovni rekord v vožnji tovornjaka po dveh kolesih skozi najožjo odprtino do zdaj.

Pred televizijskimi kamerami je za nov svetovni rekord in vpis v Guinnessovo knjigo rekordov poskrbel 43-letni italijanski voznik Marco Davide Giony. S tovornjakom se je po dveh kolesih zapeljal skozi odprtino, ki je bila široka 3,8 metra. Za potrditev rekorda se je moral po dveh kolesih peljati vsaj deset metrov in se nato varno ustaviti. Pri tem pa se tovornjak seveda ni smel dotakniti ovir, kar mu v prvih dveh poizkusih ni uspelo. V tretje je Gionyju vendarle uspelo opraviti z vožnjo, ki prav gotovo zahteva veliko natančnosti in spretnosti.

Ostali zanimivi svetovni rekordi iz podobne kategorije - Alaistair Moffatt se je leta 2016 z avtomobilom po dveh kolesih peljal skozi komaj 44,5 centimetra široko odprtino. Skupaj z bratom Johnom se je istočasno peljal skozi 1,29 metra široko odprtino. Kitajec Sun Jinguo se je pred desetimi leti s traktorjem po dveh kolesih peljal skozi en meter širok prostor.

Foto: Guinness World Records