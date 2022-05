Vprašanje Petrolu: zakaj je dizel v Sloveniji tako drag?

Ob zadnjem občutnem dvigu cen pogonskih goriv v Sloveniji, ko so se sprostile regulirane državne cene, so se številni spraševali, zakaj je pri nas dizelsko gorivo dražje kot bencin. Podobna slika je tudi v drugih državah, kjer je dizel dražji kot bencin, a je liter dizla še vedno precej cenejši kot pri nas. Zakaj je dizelsko gorivo torej dražje kot bencin in zakaj je dražje kot pri naših sosedih? Odgovore smo poiskali pri prodajalcih energentov.

Pri nas 10 odstotkov, v Avstriji 6,3 odstotka, na Hrvaškem samo 3,8 odstotka

Kot prvi so nam odgovore na naša vprašanja poslali pri Petrolu. Za višjo ceno dizelskega goriva med državami je seveda kriva različna obdavčitev med državami, ob tem pa tudi delež biokomponente, ki v Sloveniji znaša 10 odstotkov. V Avstriji mora biti v dizelskem gorivu 6,3 odstotka biodizla, na Hrvaškem le 3,8 odstotka in v Italiji sedem odstotkov. Ker se je cena biodizla lani zvišala za 159 odstotkov, so zato zaradi večje vsebnosti biokomponente v dizlu pri nas višje cene kot v drugih državah.

"Gorivi (dizel in bencin) sta sestavljeni iz mineralnega dela in biokomponente. Borzne cene mineralnega dela in biokomponente so v zadnjem obdobju konstantno dražje za dizelsko gorivo. V zadnjih letih se v Sloveniji krepi tudi predpisani delež biokomponente, ki se dodaja dizelskemu gorivu, in v Sloveniji znaša 10 odstotkov e/e. K rasti maloprodajnih cen dizla vplivajo tudi visoke podražitve te biokomponente. Za primer: cene biodizla so se na svetovnem trgu v 2021 zvišale za 159 odstotkov," so zapisali pri Petrolu.

Zakaj je dizel dražji kot bencin?

Tudi na to vprašanje je razmeroma lahko odgovoriti. "Na razmerje med ceno dizla in bencina najbolj vplivajo davki, ki se razlikujejo glede na državo. Kotacija za dizelsko gorivo je na dan 5. 5. 2022 znašala 1.195,00 USD/MT, za bencin pa 1.186,25 USD/MT," so še pojasnili pri Petrolu.