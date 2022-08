Vpliv na ceno elektrike? Švicarji končali velik projekt.

Švicarji so odprli eno največjih elektrarn v Evropi, ki ima svoje rezervoarje vode in lahko električno energijo ustvarjajo po potrebi. Hranilna kapaciteta elektrarne je 20 milijonov kilovatnih ur elektrike. Podobno, le da desetkrat manjšo elektrarno, imamo tudi v Sloveniji.

Pri švicarskem Valaisu so po 14 letih načrtovanja in del zagnali elektrarno Nand de Drance, ki se nahaja 600 metrov pod zemljo in stoji med umetnima jezeroma Emosson in Viuex Emosson. Elektrarna zgornje jezero izkorišča kot hranilnik električne energije, saj lahko upravitelji prilagajajo proizvodnjo električne energije glede na potrebe po elektriki in njeno ceno. Na tak način taka elektrarna stabilizira električno omrežje tako doma v Švici kot tudi v Evropi.

Dela so začeli že leta 2008. Odstraniti so morali 1,7 milijona kubikov skal in kamenja, na gradbišču je bilo aktivnih več kot 400 delavcev. Zgradili so tudi 17 kilometrov različnih predorov. Naložba v hidroelektrarno je znašala dve milijardi švicarskih frankov.

Zgornji rezervoar na hidroelektrarni Avče. Foto: Nissan

Ko je elektrike v omrežju preveč, jo črpajo v zgornji rezervoar

Ko je v omrežju preveč elektrike, vodo črpajo iz spodnjega v višji rezervoar. Tam tako hranijo presežek električne energije. Ko je te v omrežju premalo, teče voda z zgornjega skozi šest turbin proti spodnjemu rezervoarju in pri tem generira potrebno elektriko. Vsako sekundo lahko skozi turbine steče 360 kubikov vode. Spremembo smeri vode lahko prilagodijo le v petih minutah.

Podobno rešitev v Sloveniji poznamo pri hidroelektrarni Avče nad Novo Gorico (hranilno jezero je na hribu nad elektrarno), ki pa je po kapaciteti približno desetkrat manjša.

Hranijo lahko do 20 milijonov kilovatnih ur elektrike

Samo jezero Viuex Emosson ima namreč 25 milijonov kubikov vode, kar je primerljivo s 6.500 olimpijskimi bazeni. Elektrarna ima prek šestih turbin kapaciteto 900 megavatnih ur. Zanimiv pa je podatek o 20 milijonih kilovatnih ur, ki jih elektrarna ves čas hrani v zgornjem bazenu. To je primerljivo s kapacitetami baterij 400 tisoč električnih avtomobilov oziroma 900 tisoč domov.