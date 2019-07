Vlak se je iztiril, konec za 33 novih avtomobilov #foto

Do železniške nesreče je prišlo v ameriški zvezni državi Nevada. Preiskava vzrokov iztirjenja še poteka, vsaj 33 avtomobilov pa je bilo lažje ali težje poškodovanih.

Razbiti avtomobili so zaprli tudi vzporedno cesto

Vlak je prevažal tudi nevarne snovi, a te v nesreči niso bile poškodovane. Drugače je bilo z avtomobili, med njimi so bila povsem nova vozila, kot so jeep gladiator, jeep wrangler, chevrolet silverado, GMC sierra in podobna. Nekatera vozila so padla na vzporedno cesto, ki so jo morali zato zapreti za promet. Cesta bo predvidoma zaradi čiščenja in urejanja infrastrukture ostala zaprta še več kot en teden, železniško progo pa so po umiku razbitin že odprli.