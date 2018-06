Veliko zaupanje v premium MaxxMotion goriva na slovenskem trgu

Oglasno sporočilo

Slovenci po zadnji raziskavi najbolj prepoznavajo visokokakovostna goriva iz družine MaxxMotion.

100-oktansko gorivo OMV MaxxMotion 100plus in dizelsko gorivo OMV MaxxMotion Performance Diesel podaljšujeta življenjsko dobo vašega motorja, sta okolju prijazna in zagotavljata večjo moč motorja.

Nakup kateregakoli goriva iz družine MaxxMotion članom Kluba zvestobe OMV SMILE & DRIVE prinaša dvojne točke zvestobe, obenem pa se potegujejo za vikend ogled dirk za Veliko nagrado Avstrije na Red Bull Ringu.

Glede na februarsko raziskavo, ki jo je izvedlo podjetje Marketmind, je OMV še vedno vodilni ponudnik na trgu v segmentu zavedanja uporabnikov o kakovosti goriv. Skoraj 80 % vprašanih namreč goriva družine MaxxMotion prepoznava kot visoko kakovostna. Dizelsko gorivo OMV MaxxMotion Performance Diesel je najbolj kakovostno dizelsko gorivo na slovenskem trgu z zagotovljenim minimalnim cetanskim številom 57, premium 100-oktansko gorivo OMV MaxxMotion 100plus pa kot edino na slovenskem trgu izpolnjuje najvišje zahteve 5. kategorije Svetovne listine o gorivu (WWFC)*, ki jih določajo vodilni svetovni proizvajalci motorjev in vozil.

Premium goriva iz družine MaxxMotion so odličen primer inovacijskega pristopa Skupine OMV. MaxxMotion pomeni večjo moč in čistost motorja, daljšo življenjsko dobo motorja ter manj emisij. Čistejši proces izgorevanja v motorju prinašata tako MaxxMotion 100Plus kot tudi Maxxmotion Diesel, ki s tem omogočata številne prednosti za jeklene konjičke in njihove voznice in voznike.

* MaxxMotion 100plus izpolnjuje najvišje zahteve (5. kategorija) WWFC – Worldwide Fuel Charterja. Izboljšana zmogljivost in učinkovitost izgorevanja zaradi velikega števila oktanov (min. 100 RON) vpliva tudi na večjo čistost sesalnih ventilov. Prednosti so odvisne od vozila, načina vožnje in tehničnega stanja motorja ter se primerjajo z gorivi, ki izpolnjujejo minimalne zahteve lokalnega trga glede na EN 228.

OMV MaxxMotion Performance Diesel – prava izbira tudi v poletnih mesecih

Foto: OMV Slovenija OMV dizelsko gorivo najvišje kakovosti ponuja na 15 bencinskih servisih ob avtocestnem križu in hitrih cestah. Gorivu OMV MaxxMotion Performance Diesel v primerjavi z drugimi gorivi na trgu glavne prednosti prinaša višje cetansko število, ki znaša minimalno 57, kar zagotavlja večjo zmogljivost motorja in ob redni uporabi omogoča daljšo življenjsko dobo motorja in njegovo maksimalno zmogljivost. Izboljšano izgorevanje v motorju zaradi večjega cetanskega števila vpliva na manj emisij, hrupa in izkoriščanja energije**. Boljše delovanje motorja pomeni tudi manjšo porabo, kar je dodatna prednost za voznike, ki v poletnih mesecih načrtujejo daljše dopustniške poti.

** Prednosti se lahko razlikujejo glede na vozilo, način vožnje in tehnično stanje motorja ter se nanašajo na primerljivo gorivo, ki izpolnjuje minimalne zahteve (po standardu EN 590).

OMV MaxxMotion 100plus izpolnjuje najvišje mednarodne standarde kakovosti

100-oktansko gorivo OMV MaxxMotion 100plus izpolnjuje najvišje zahteve avtomobilske industrije, določene v 5. kategoriji Svetovne listine o gorivu (WWFC). Listina, ki so jo izdali vodilni proizvajalci avtomobilov in motorjev, 100-oktansko gorivo, ki ga ponuja OMV, uvršča med najkakovostnejša goriva na trgu. OMV MaxxMotion 100plus igra odločilno vlogo pri ohranjanju funkcionalnosti in učinkovitosti sodobnih vozil ter njihovih motorjev, podaljšuje življenjsko dobo in povzroča manj emisij.

Dvojne točke zvestobe za člane kluba zvestobe OMV SMILE & DRIVE

Ob nakupu goriv iz družine MaxxMotion so člani Kluba zvestobe OMV SMILE & DRIVE deležni posebnih ugodnosti. Ti namreč ob vsakem nakupu goriva OMV MaxxMotion 100plus ali dizelskega goriva OMV MaxxMotion Performance Diesel prejmejo dvojne točke zvestobe, ki jih lahko koristijo za nakup le s točkami najrazličnejših izdelkov ali storitev v ponudbi OMV.

Znakupom vsaj 25 litrov kateregakoli MaxxMotion goriva člani kluba zvestobe prejmejo poseben letak z unikatno kodo, s katero sodelujejo tudi v veliki nagradni igri, v kateri bo podeljenih 10 vikend paketov za dve osebi za oglede treningov, kvalifikacij in dirk najvišjega razreda na dirkališču Red Bull Ring v Avstriji, ob tem pa OMV poskrbi tudi za namestitev v bližini dogodkov. Z nakupom premium MaxxMotion goriv pa se možnost za osvojitev nagrade podvoji, saj člani Kluba zvestobe v tem primeru za svoj nakup prejmejo kar dva letaka z unikatno kodo.

Za dokončno sodelovanje v nagradni igri lahko člani Kluba zvestobe kodo za sodelovanje ročno vnesejo na spletni strani nagradne igre ali pa s pametnim mobilnim telefonom skenirajo unikatno QR-kodo z letaka. Nagradna igra traja do 30. junija 2018.

Naročnik oglasnega sporočila je OMV Slovenija.