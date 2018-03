Veliko naročil za trajekt, ki podira tabuje

Električni trajekt opravlja plovbo na šest kilometrov dolgi razdalji med Lavikom in Oppendalom. Pot traja 20 minut, trajekt jo opravi 34-krat dnevno. Foto: Siemens

Norvežani so prvi električni trajekt predstavili maja leta 2015. Trajekt z imenom Ampere je bil produkt več podjetij, med katerimi sta bili v ospredju upravitelj trajektov Norled AS in Siemens. Lani poleti so v floto dodali še drugi električni trajekt.

Trajekti v ladijskem prometu uporabni za električni pogon

Pri tem so objavili podatke, da je električni trajekt v primerjavi s klasičnim zmanjšal izpust CO2 za 95 odstotkov, operativne stroške delovanja pa za 80 odstotkov. To je bilo mogoče tudi zaradi dobrega izkoriščanja naravnih obnovljivih virov, saj Norvežani kar 95 odstotkov električne energije pridobijo iz vod.

V ladjedelnici Fjellstrand so na podlagi dobrih izkušenj zdaj prejeli naročila za izdelavo še 53 tovrstnih električnih trajektov. Zaradi kratke dolžine plovb in enotne trase so ti vidika uporabnosti električnega pogona lahko zelo primerni za uvajanje alternativnih virov pogona v ladijski promet.

Trajekt je dolg 80 metrov in lahko sprejme 120 avtomobilov, osem tovornjakov in do 350 potnikov. Poganjata ga dva elektromotorja z močjo 450 kilovatov. Baterije imajo kapaciteto en megavata.