Velika miniaturna dirka v kateri lahko osvojite dan z vozili Porsche

Osem etap, osem tekmovalcev, 25 metrov steze in avtomobili, ki so primerni za vsak žep. To je velika dirka za nagrado 911 Mini Cup, ki pa jo lahko osvoji samo en zmagovalec. Na štartu je stalo osem znanih osebnosti, le štiri so se uvrstile v polfinale, v izločilnih bojih, ki potekajo vsak četrtek ob 18. uri na spletni strani 911.porsche.si in Facebook strani Porsche Center Ljubljana, pa bomo dobili dva finalista, ki bosta 1. julija poskušala čim bolj natančno, spretno in hitro priti do naslova prvaka.