Velik mejnik: Volvo izdelal zadnjega z dizelskim motorjem

Pri Volvu so izpolnili obljubo in končali s proizvodnjo avtomobilov z dizelskim motorjem. To se je zgodilo v tovarni v Torslandi, kjer so dizelski motor še zadnjič vgradili v volva XC90. Tega ne bodo prodali, temveč ga zapeljali v Volvov muzej v Gotterborgu.

Volvo je samo od leta 1991 izdelal več kot devet milijonov vozil z dizelskim motorjem. Za prejšnja leta natančnejši podatki niso znani, so pa dizelsko gnane avtomobile izdelovali vse od leta 1979.

Konec po 45 letih

Švedi so sicer najprej izdelovali dizelsko gnane avtomobile s sposojenim motorjem iz Volkswagna in Audija. Prvi dizelsko gnani volvo je bil model 244 GL D6, v katerega so vgradili atmosferski šestvaljni motor. Lastne dizelske motorje pa je Volvo izdelovali šele od leta 2001.

Lani je v Evropi delež novih avtomobilov z dizelskim motorjem (13,6 %). prvič padel pod delež avtomobilov s polno električnimi pogoni (14,6 %).

Volvo je konec proizvodnje dizelskih motorjev napovedal že leta 2017. Naslednji korak je konec proizvodnje novih vozil s klasičnimi motorji z notranim zgorevanjem. Kljub upočasnjeni električnih vozil rasti Volvo za zdaj pri tej strategiji ostaja.