Večkilometrski zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani

Daljši zastoj, trenutno v dolžini sedem kilometrov, je na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Vozniki zaradi zastoja izgubijo okoli 40 minut. Zapora štajerske avtoceste med Blagovico in Vranskim proti Mariboru ne povzroča večjih težav. Pred izvozom Blagovica v smeri Maribora je tako čez dan le občasno prihajalo do krajših zastojev.

Med Logom in Brezovico v smeri proti Ljubljani namreč potekajo dela in promet se je popoldne na tem delu primorske avtoceste pred prestolnico precej zgostil. Po ocenah prometnoinformacijskega centra vozniki trenutno zaradi zastoja izgubijo okoli pol ure. Obvoz za osebna vozila je možen med Vrhniko in Brezovico po regionalni cesti, tudi tu občasno nastajajo zastoji.

Med Blagovico in Vranskim proti Mariboru bo avtocesta zaprta do jutri do 16. ure

Štajerska avtocesta je med Blagovico in Vranskim proti Mariboru zaprta do nedelje do 16. ure. Zaprta sta tudi uvoza Trojane v obe smeri. Za osebna vozila je možen obvoz po vzporedni regionalni cesti, skozi Tuhinjsko dolino ali Zasavje. Zaradi zapore je čez dan do občasnih zastojev prihajalo tudi na regionalni cesti čez Trojane.

Zaprta tudi vipavska hitra cesta

Do nedelje do 20. ure je zaprta tudi vipavska hitra cesta med razcepom Nanos in Vipava v obe smeri. Obvoz je po regionalni cesti Razdrto-Vipava in obratno. Darsovi delavci bodo na tem odseku hitre ceste postavljali delovno zaporo, ki je potrebna za pripravo na začetek del gradnje treh poskusnih polj protivetrne zaščite. Ob tem bodo dokončno sanirali tudi posledice hujšega požara tovornega vozila v predoru Barnica, ki se je zgodil konec prejšnjega meseca, poškodovana je bila predvsem oprema predora.

Po podatkih prometnoinformacijskega centra z izjemo občasnih kratkotrajnejših zastojev do večjih težav ne prihaja.

Do zastojev prihaja tudi na obalni cesti med Izolo in Portorožem, kjer v Strunjanu zaradi gradnje krožišča promet ureja semafor.