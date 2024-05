Včeraj v Ljubljani: pajek je odpeljal tudi električnega #foto

Ko se je elektromobilnost začela pojavljati oziroma uveljavljati, so na namenska parkirna mesta ob polnilnice pogosto zapeljali tudi klasični avtomobili brez vtičnice.

To se sicer še vedno dogaja tudi danes, a vendarle manj pogosto kot nekoč. Enako problematična pa je tudi neupravičeno parkiranje ob polnilnice tistih električnih avtomobilov, ki jih vozniki tam sploh ne polnijo. Prazna mesta ob polnilnicah so namenjena polnjenju in ne parkiranju električnih avtomobilov.

Pajek je odpeljal oba

Včeraj je tako v Ljubljani pajek mestnega redarstva odpeljal dve električni vozili, ki sta ob polnilnici le parkirali in nista bili priključeni na polnilnico.

Kot smo že poročali, je tudi v primeru polnjenja le to časovno omejeno. V središču mesta je največkrat časovna omejitev tri ure, zato je tudi treba ob začetku polnjenja zabeležiti čas prihoda. Ponudniki polnjenja navadno po treh urah polnjenja tudi zaračunajo dodatek za vsako prekomerno minuto, kar naj bi spodbujalo večjo frekvenco uporabnikov na javnih polnilnicah.