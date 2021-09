Včeraj v Buzetu: tako močan naliv, da so ugasnili motorje #foto

Še eden zadnjih avtomobilov na progi, to je Boštjan Urbančič s starodobnim fiatom 128 sport, ki so uspeli v hudem nalivu v Buzetu odpeljati obe tekmovalni vožnji.

Še eden zadnjih avtomobilov na progi, to je Boštjan Urbančič s starodobnim fiatom 128 sport, ki so uspeli v hudem nalivu v Buzetu odpeljati obe tekmovalni vožnji. Foto: Uroš Modlic

Nad Buzetom se je včeraj razbesnela tako močna nevihta z dežjem, da so lahko izpeljali le polovico zadnje gorske dirke za evropsko prvenstvo. Med Slovenci najhitrejši Matej Grudnik, a za državno prvenstvo so lahko podelili le polovične točke.

V večini tekmovalnih razredov so organizatorji gorskohitrostne dirke v Buzetu uspeli izpeljati le eno tekmovalno vožnjo, v drugi je bilo dež premočan. V slovenskem državnem prvenstvu zmaga s polovičnimi točkami za Mateja Grudnika, v diviziji II za Aleša Preka, v diviziji I pa za Domna Sveta. Odločitev o skupnem naslovu prvaka, kjer ima Bubnič zdaj 10,5 točke prednosti, bo padla oktobra v Čedadu.

V tako močnem deževju dirke niso mogli dokončati. Foto: Uroš Modlic

Skupno se je v Buzet na predzadnjo dirko slovenskega državnega prvenstva in zadnjo v evropskem prvenstvu podalo 36 voznikov in voznic iz Slovenije. Po sobotnih treningih, ki so potekali v sončnem vremenu, so bile razmere v nedeljo povsem nasprotne. Razmere v prvi tekmovalni vožnji so bile sicer še dokaj dobre, toda v drugo je bil dež premočan za dokončanje dirke.

Že nedeljsko jutro je dirkače postavilo pred negotovost. Dež je zmočil pet kilometrov asfalta, kjer se oprijem prav v primeru dežja hitro spreminja in cesta marsikje postane prava drsalnica. Po treningih na suhi cesti je bilo zato v prvi tekmovalni vožnji pričakovati nekoliko zadržan pristop favoritov. Predvsem prvi trije - Milan Bubnič (lancia delta), Matevž Čuden (renault clio) in Matic Kogej (mitsubishi lancer) - si resnejše napake niso smeli privoščiti.

Matej Grudnik (renault clio) je glede na razmere nekoliko presenetljivo dobil dirko v razvrstitvi državnega prvenstva. Foto: Uroš Modlic

Milan Bubnič je v Buzetu pred 25 leti prvič sedel za volanom lancie delte. Letos nekoliko pazljiveje v prvi vožnji, a prehitel je glavna tekmeca za naslov in povečal prednost pred zadnjo dirko. Foto: Uroš Modlic

Vladimir Stankovič (lola B09) bi se v skupni razvrstitvi lahko boril za prvo deseterico. V dežju je imel drugi čas med Slovenci, kjer pa ne točkuje v skupni razvrstitvi za DP. Foto: Uroš Modlic

Bubnič je bil favorit, toda že na štartu je hitro spoznal kako drseč je asfalt. Nato ni želel tvegati preveč in na prvem mestu po prvi vožnji se je nepričakovano znašel Matej Grudnik (renault clio). Zmagovalec Gorjancev je spet popestril konkurenco državnega prvenstva in kljub pogonu le na sprednji par koles odpeljal zelo dobro dirko. Prednost pred Bubničem je bila 1,1 sekunde.

Še bolj presenetljivo je bilo tretje mesto Gregorja Vouka (subaru impreza). Pred štartom je povedal, da po nesreči v Ilirski Bistrici še ni čisto pravi in na treningih je imel tudi precej težav z delovanjem servo volana. Toda na dirki je bilo s tehniko vse v redu in Vouk je le za pol sekudne zaostal za Bubničem.

Kogej peti, Čuden tokrat le sedmi

Oba izzivalca Pivčana v boju za naslov prvaka nista bila v samem vrhu. Četrti je bil namreč avstrijski gost Gerald Glinzner (porsche 911 GT3), peti pa nato Kogej. Idrijčan je na prvem sobotnem treningu naredil napako, opazil ograjo in tudi zato na še bolj drsečem asfaltu v nedeljo ni napadel na vso moč. Kljub temu pa je za 2,5 sekude ugnal Čudna, med njiju pa sta se uvrstila še Aleš Prek (honda civic) in vse hitrejši Patrik Ruzzier (fiat punto kit car).

Aleš Prek (honda civic) je v Buzetu potrdil naslov evropskega podprvaka. Foto: Uroš Modlic

Presenečenje dirke je bil tudi Gregor Vouk (subaru impreza), ki se je po tehničnih težavah na treningu zavihtel kar na tretje mesto v državnem prvenstvu. Foto: Uroš Modlic

Matic Kogej (levo) in Matevž Čuden (v sredini) še lahko upata na naslov državnega prvaka. Ob njima še tokrat hitrejši Gregor Vouk. Foto: Uroš Modlic

Če ne bi dež prekinil druge tekmovalne vožnje, bi nas torej čakal zelo zanimiv razplet v skupni razvrstitvi. Zaradi odpovedi druge vožnje bodo vozniki dobili polovične točke. Bubnič jih ima pred zadnjo dirko v italijanskem Čedadu 115 točk, Kogej 104,5, Čuden pa 102,5 točke. Oba zasledovalca bosta aktualnega prvaka objektivno težko neposredno premagala, zato ima Bubnič glavnega tekmeca še naprej predvsem v samemu sebi in vzdržljivosti tehnike lancie delte. V primeru Kogejeve zmage mora biti Bubnič v Čedadu vsaj tretji.

V diviziji II je bil v Buzetu tako najhitrejši Prek, drugi Ruzzier in tretji prvak Čuden. Prek je v evropski konkurenci potrdil naslov evropskega podprvaka v kategoriji avtomobilov, zmagal pa je tudi v svojem razredu 5.

Mark Žgavec je potrdil naslov gorskega državnega prvaka do 23 let. Foto: GMT

V diviziji I so bili na treningih prvi trije vozniki razvrščeni le v pol sekunde, nato pa je v prvi vožnji uspel odličen nastop Domnu Svetu (renault clio rally5). Za skoraj tri sekune je prehitel Luko Brusa (renault clio rally5), tretji je bil Nejc Trček (MG ZR 105). Vodilni v skupnem seštevku Klemen Trček je naredil dve manjši napaki in tako osvojil četrto mesto. Njegov zaostanek je bil dokaj velik in težko bi se prebil kakšno mesto višje. Zaradi le polovičnih točk pa tako v skupnem seštevku ni izgubil mnogo. Njegova prednost pred Svetom znaša 8,5 točke, zato mu v primeru Svetove zmage na zadnji dirki šele drugo mesto prinaša naslov državnega prvaka.

Med mladimi vozniki do 23 let je naslov državnega prvaka potrdil Mark Žgavec (citroen C2 R2), v diviziji 5 je bil na vrhu Matevž Korošec (BMW 325i) - tokrat le 0,8 sekunde pred Alešem Presetnikom (autobianchi A112 abarth). V diviziji 3 je suverenon slavil Vladimir Stankovič (lola B09), ki je bil skupno med Slovenci drugi najhitrejši, a s formulo točk v skupni razvrstitvi ne prejema.

“Po majski nesreči v Skradinu je marsikdo mislil, da se ne bom več usedel v dirkalni avtomobil. Škoda, da ni bila izpeljana še ena dirka. Lahko bi peljal še hitreje, izgubil sem veliko točk zaradi le polovičnega točkovanja,” je dirko ocenil Domen Svet, zmagovalec divizije 1. Foto: Uroš Modlic

Patrik Ruzzier (fiat punto kit car) je bil drugi v diviziji II in je tudi v Buzetu pokazal napredek z zadnjih dirk. Foto: Uroš Modlic