V Slovenijo novi crossover, dobro se sedi tudi zadaj #foto

Za Mazdo je izredno produktivno leto. Poleg nove generacije mazde 3 je zdaj na slovenske ceste zapeljal še večji prodajni as – model CX-30. Dimenzijsko se uvršča med modela CX-3 in CX-5, vendar oblikovno še vedno sledi čustveni zunanji podobi družinskih članov. Trenutno je na voljo z bencinskim ali dizelskim motorjem, ročnim ali samodejnim menjalnikom in pogonom na sprednji kolesni par ali vsa štiri kolesa. Prihodnji mesec bo na voljo še novi in težko pričakovani skyactiv X. Kaj pa cene? Za zelo dobro opremljen vstopni model bo treba pripraviti vsaj 22 tisoč evrov.