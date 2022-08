V Sloveniji že z 12 znamkami, se jim bosta pridružili dve kitajski?

Kitajski Great Wall je lani na avtosalonu v Münchnu že napovedal svoj prihod v Evropo. Kar leto dni so se pripravljali, ob koncu letošnjega leta pa bodo v Nemčiji začeli prodajo modelov znamke Ora. To bo tudi prvi trg, na katerega bodo vstopili, ledino bodo orali z modelom funky cat. Prav tako v Nemčiji bodo začeli prodajo pri premijski znamki Wey, ti bodo kupce začeli iskati s priključno-hibridnim športnim terencem coffee 01.

Prihajajo tudi v Slovenijo?

Emil Frey in Great Wall se trenutno še intenzivno pogajata o vstopu na druge evropske trge. "Za Great Wall Motor je to mejnik na poti v Evropo. Ta projekt sodelovanja z Emilom Freyem določa pot za naš vstop na trg in pot do naših strank," je povedal Xiangjun Meng, vodja Great Wall za evropski trg.

Great Wall je sicer že novembra odprl svoje pisarne v Münchnu in tako resno napovedal prihod v Evropo. Z rastjo prodaje in prihodom dodatnih njihovih znamk bodo po trenutnih načrtih v pisarni v bavarski prestolnici zaposlili okoli 300 ljudi. Kljub velikim načrtom so se raje odločili za izkušenega evropskega trgovca, ki že ima razvejano prodajno mrežo. Zavedali so se, da bi bila vzpostavitev nove prodajne in servisne mreže naporna. S sklenjenim partnerstvom so pridobili precejšnjo prednost ob začetku prodaje: prodajne salone, servisne delavnice in prostor za podporno dejavnost.

Foto: Wey

Šestnajst odstotkov prodanih električnih avtov nastalo na Kitajskem

V Nemčiji Emil Frey danes prodaja 28 različnih avtomobilskih znamk, v Sloveniji 12. Prodajalec je lani z ocenjenimi 13 milijardami evrov prihodkov od prodaje 555 tisoč novih in rabljenih vozil na lestvici največjih trgovskih skupin v Evropi daleč pred drugouvrščeno ameriško skupino Penske Automotive.

Lani je bilo kar 16 odstotkov izmed 1,2 milijona prodanih električnih vozil v zahodni Evropi izdelanih na Kitajskem. Med njimi seveda prednjačita Teslina modela 3 in Y ter dacia spring. Po napovedih analitikov se bo število kitajskih proizvajalcev, ki bodo začeli prodajo avtov v Evropi, letos podvojilo. Računajo predvsem na vse boljše povpraševanje po električnih vozilih, saj se zavedajo, da lahko s svojim znanjem in tehniko konkurirajo tekmecem.