V pogajanja s Trumpom: Hyundai z novim direktorjem, ki ni Korejec

Jose Munoz, do zdaj vodja Hyundaia v ZDA, bo postal eden treh izvršnih direktorjev Hyundaia na globalni ravni. To je prvo tako imenovane tuje menedžerja na vrhu južnokorejskih poslovnih konglomeratov.

Jose Munoz, ki mu pripisujejo zasluge za dosego rekordne prodaje podjetja v Severni Ameriki, bo še vedno podrejen so-izvršnemu direktorju Euisunu Chungu, vnuku ustanovitelja podjetja, ki je tudi izvršni predsednik, ter predsedniku Chang Jae-hoonu, ki bo postal podpredsednik skupine in bo nadziral avtomobilski oddelek. Lee Dong-seok, ki je prav tako predsednik podjetja, je drugi so-izvršni direktor.

Munoz dobro pozna trg v ZDA

Imenovanje Munuza se je zgodilo tudi v luči izvolitve Donalda Trumpa za predsednika ZDA. S tem se pojavlja možnost višjih uvoznih carin za električna vozila, Trump pa dopušča možnost kar 200-odstotnih carin za avtomobile izdelane v Mehiki - Hyundaijev koncern, sicer tretji največji proizvajalec vozil na svetu, ima tam tovarno znamke Kia.

Za Hyundai predstavlja uvoz okrog 60 odstokov prodaje v ZDA. Korejci so začeli oktrobra električne avtomobile izdelovati v tovarni v zvezni državi Georgia, ki bi bili lahko upravičeni do 7.500 dolarjev davčnih olajšav. To ugodnost namerava Trumpova administracija ukiniti. Hyundai bo skupaj z LG Energy Solution in SK On v ZDA predvidoma gradil tudi dve tovarni baterij.

Munoz ima španske korenine, a tudi državljanstvo ZDA. Pred prihodom k Hyundaiju leta 2019, ko je prevzel vodenje družbe v ZDA, je petnajst let delal pri Nissanu. Tam je dolgo veljal tudi za potencialnega naslednika Carlosa Ghosna.