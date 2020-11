V motorju mustanga našel trimetrskega pitona #video

Rdeča lučka je voznika opozorila na težave na motorju, zato je voznik k sreči dvignil njegov pokrov in zagledal trimetrskega pitona. Foto: MyFWC Florida Fish and Wildlife

Voznika je na Floridi presenetila rdeča lučka na armaturni plošči, ki ga je opozorila na napako na motorju in preprečila njegov zagon. Seveda je želel preveriti situacijo in je odprl pokrov motorja, tam pa ga je čakalo neprijetno presenečenje. Med motorjem in pokrovom je bil nagneten kar trimetrski piton. Takoj je poklical službo za zaščito rib in prostoživečih živali na Floridi, ki ga je varno odstranila.

Razloga, zakaj je zašel v motor, nimajo

Kot so za CNN povedali pri službi za zaščito rib in prostoživečih živali na Floridi, piton ni našel zatočišča v toplem motornem prostoru zaradi same toplote. Zunaj je bilo več dni zelo toplo, povsem dovolj tudi za pitona, zato jim ni jasno, zakaj se je ta velikanska kača odločila zaiti v motor mustanga.

A očitno ji je bilo tam več kot udobno, saj se je oklenila okoli motornega opornika. K sreči so jo uspešno rešili, a je ne bodo vrnili v divjino. Piton bo svoje življenje nadaljeval kot žival za izobraževanje in kot terenska žival. Potoval bo od šole do šole, kjer bodo otroke učili o divjih živalih, lahko jo bodo božali in objemali. Kljub temu da piton ne bo več živel v divjini, pa se lahko zahvali le mustangu, da je z lučko opozoril lastnika. V primeru, da bi s pitonom pod motornim pokrovom odpeljal, ta najverjetneje ne bi preživel.