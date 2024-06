V električne kar bencinski motorji: ozadje Fiatove strategije #foto

Fiat je spet podaljšal življenjsko dobo svojega osrednjega modela. Pri tem pa je v ospredju prehod na novo platformo; namesto obstoječe, ki sega že vse v leto 2003 in takratno fiat pando, bodo naslednje bencinsko gnane petstotice izdelovali na do zdaj električni zasnovi modela e500. Novi hibridni 500 bo nosil dodatno ime ilbrida.

Prodaja električnega e500 ni bila zares slaba, toda …

V električni model bodo torej začeli vstavljati bencinske motorje. To bo že znani litrski trivaljnik (blagi hibrid), ki ga že poznamo in bencinskega 500 in tudi fiat pande.

Fiat bo s tem povečal prodajni potencial avtomobila, saj bi jih letno lahko prodali od 100 do 110 tisoč, predvsem pa bodo proizvodnjo iz Poljske selili v Italijo. Fiat je lani v Evropi prodal 173 tisoč novih petstotic, od tega 108 tisoč takih z bencinskim motorjem.

Sprostitev poljske tovarne za kitajske električne malčke?

Povečanje italijanske proizvodnje je eden večjih načrtov Stellantisa s Fiatovo znamko, obenem pa tudi trenutne italijanske vlade. Stellantis je obenem sprostil proizvodnjo v poljskem Tchyju, kjer bodo kmalu začeli izdelovati električne mestne malčke kitajskega partnerskega proizvajalca Leapmotor.

Še en razlog za odločitev pa je selitev na modernejšo platformo in s tem izogib novim zahtevam EU s področja kibernetske varnosti. Nekaj avtomobilov se je zaradi tega že moralo posloviti in podobna usoda je letos poleti grozila tudi ostareli petstotici.