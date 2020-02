Uradno: poslovila se bo še ena avtomobilska znamka

Ameriški koncern General Motors bo po letih strmega padanja prodaje ukinil avtomobilsko znamko Holden, s katero so nastopali predvsem na trgu v Avstraliji in tudi na Novi Zelandiji.

Koncern General Motors (GM) bo znamko Holden uradno ukinil prihodnje leto. Novica je sledila nedavnemu ukinjanju modelov commodore (v Evropi insignia) in astra. Prodaja znamke Holden je v Avstraliji strmo padala že več let. Pred dobrimi desetimi leti so prodali še okrog 170 tisoč avtomobilov letno, lani pa le še 43 tisoč. To je skladno z zaprtjem zadnje tovarne jeseni leta 2017.

Pol stoletja so kraljevali avtomobilskemu trgu v Avstraliji

Znamko Holden so ustanovili leta 1856, ko so proizvajali še sedla za konje. Leta 1908 so se usmerili v avtomobilsko proizvodnjo. Leta 1924 so že izdelovali karoserije za avtomobile koncerna GM, ta pa je nato leta 1931 vstopil v njihovo lastniško strukturo.

Nastala je družba General Motors Holden, ki je nato več kot pol stoletja vztrajala na vrhu avstralskega avtomobilskega trga. Leta 1998 so ime družbe spremenili v Holden.

Foto: General Motors General Motors ne bo izdeloval avtomobilov z volanom na desni strani

Po ukinitvi znamke bo brez službe ostalo okrog 600 ljudi. GM sicer trenutnim lastnikom vsaj še deset let obljublja nemoteno servisno podporo, poskrbeli bodo tudi za morebitne vpoklice. Zaprli bodo tudi oblikovalski studio v Melbournu in testno stezo Lang Lang.

Pri GM so napovedali umik iz vseh držav, kjer uporabljajo avtomobile z volanom na desni strani.