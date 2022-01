Udarna peticija: osrednji Berlin kmalu brez avtomobilov?

Ideja o poskusu omejitve uporabe avtomobilov v Berlinu se je trem domačinom porodila leta 2019 in lani aprila so vložili tudi uradno peticijo. V njej predlagajo resno omejitev prometa v notranjem krogu nemške prestolnice (znotraj proge Ringbahn). Peticija je hitro dobila 50 tisoč podpisov in februarja bodo o njej razpravljale mestne oblasti.

Dovolili bi tudi izjeme

Pri tem se naslanjajo na raziskavo iz leta 2014. V njej so ugotovili, da je 58 odstotkov parkirnih mest v Berlinu namenjenih avtomobilom, toda z njimi so takrat domačini opravili le tretjino poti. Za kolesarje so takrat namenili tri odstotke prostora, z njimi pa so prevozili 15 odstotkov vseh potrebnih poti.

Če bi v Berlinu res omejili promet, bi veljale tudi določene izjeme. V središče bi še naprej lahko peljali dostavniki, taksisti, domačini s težavami z osebno mobilnostjo, prav tako bi dovolili tudi določen obseg souporabe avtomobilov.

Hitrostne omejitve zaradi onesnaženega zraka. Foto: Reuters

Vožnja kolesarskih aktivistov v Berlinu. Foto: Reuters