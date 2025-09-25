Na slovenske ceste je pripeljal priključni hibrid z največjo baterijo do zdaj, ki vsaj teoretično poleg bencinskega doda še do 200 kilometrov električnega dosega.

Na Kitajskem so priključni hibridi v velikem porastu in predstavljajo pomemben del novih priključnih avtomobilov, ki obvladujejo polovico kitajskega avtomobilskega trga. Prav od tam prihaja ena izmed novosti tudi na slovenske ceste. To je priključni hibrid lynk&co 08, ki spada z dolžino 4,8 metra med srednje velike športne terence. Bo skupni doseg prek tisoč kilometrov pomemben tudi v majhni Sloveniji, in to kljub dejstvu, da imajo priključni hibridi navadno višjo porabo in s tem tudi višje stroške vožnje?

Avtomobil poganja najprej bencinski štirivaljni motor z močjo 102 kilovata (137 "konjev"), temu pa so Kitajci dodali še 155-kilovatni elektromotor. Sistemska moč celotnega pogona znaša do 257 kilovatov (345 "konjev"). To zadošča za pospešek do sto kilometrov na uro v 6,8 sekunde in najvišjo hitrost 185 kilometrov na uro. Moč se prenaša na sprednji kolesi, in sicer prek tristopenjskega samodejnega menjalnika.

Foto: Lynk&Co

Kakšen bo realen doseg?

Pomembnejši je sicer električni del priključnega hibrida. Kapaciteta baterije je kar 39 kilovatnih ur, kar je toliko, kot so imeli pred desetimi leti še povsem električni avtomobili. Temu dodamo še 60-litrsko posodo za gorivo in vsaj teoretično skupni doseg znaša prek tisoč kilometrov.

Uradni električni doseg znaša do 200 kilometrov. Tudi če bo v praksi med 100 in 150 kilometrov, to pokrije že povprečno potrebo po kilometrih večine voznikov. Uradna poraba električne energije je sicer dobrih 20 kilovatnih ur, kar je seveda glede na kompleksnost tehnologije, dodatno maso bencinskega motorja in slabši izkoristek pričakovano. Poraba je po teh podatkih za vsaj tretjino višja kot pri primerljivih električnih vozilih, s tem pa so dražji tudi električni kilometri. Masa vozila znaša 2,1 tone.

Ocena porabe goriva po WLTP znaša 6,5 litra na sto prevoženih kilometrov. To velja za isti del vožnje, ko je baterija prazna. Pri kombinirani porabi lahko ta pade tudi pod en liter bencina na sto kilometrov. Nizka poraba je odvisna predvsem od izkoristka baterije, ki pa pri taki kapaciteti dejansko že daje resen potencial. Izpust CO2 je ob prazni bateriji kar 149 gramov na kilometer, kar je jasen pokazatelj, kako pomembno je polnjenje baterije pri priključnih hibridih – le tako si prislužijo naziv "nova energijska vozila", kakor jih skupaj z električnimi avtomobili imenujejo na Kitajskem.

Foto: Lynk&Co

Cena bi bila lahko solidna, toda kaj ko ni subvencije ...

Polnjenje na izmeničnem toku je mogoče z močjo 11 kilovatov, pri hitrem polnjenju z enosmernim tokom je največja moč 85 kilovatov. Pri Lynk&Co pravijo, da se baterija od 10 do 80 odstotkov napolni v 33 minutah. Glede na majhno kapaciteto baterije je to kar veliko časa, kar tudi kaže na nižjo polnilno moč pri priključnih hibridih. Pri teh je sicer še vedno glavnina polnjenja vezana na domačo vtičnico, kjer je tudi elektrika najcenejša.

V Sloveniji bo 08 na voljo z dvema paketoma opreme, kar pomeni ceno slabih 50 tisoč evrov. Višji paket opreme je dražji za štiri tisočake. Težava priključnih hibridov je seveda primanjkljaj subvencije, ki pri taki maloprodajni ceni pripada električnim avtomobilom (4.500 evrov). Prav okrog 50 tisoč evrov pa je na trgu kar precej dimenzijsko podobnih električnih vozil (tesla model Y, škoda enyaq, ford capri, volkswagen ID.4, voyah courage …), zato je lynk&co 08 na račun skupnega dosega zanimiva, a brez subvencije malo dražja alternativa.

Vsekakor se obeta zanimiv test tega avtomobila, kjer bomo videli, kako učinkovit je tak priključni hibrid v praksi in kakšna je realna poraba goriva oziroma energije ob skupnem izkoristku obeh motorjev.

