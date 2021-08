Tragična smrt: odhod Avstrijca, virtuoza vožnje audija quattro #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Christof Klausner se je na avstrijskih relijih prvič pokazal leta 2004. Na štart je pripeljal znameniti audi quattro prve generacije. To je bil tisti avtomobil, s katerim so pri Audiju pred 40 leti s štirikolesnim pogonom spisali eno največjih revolucij v dirkaškem avtomobilskem športu. Audijev športni oddelek je bil tesno povezan z Avstrijo. Prvi mednarodni nastop in zmago je leta 1981 prav na avstrijskem reliju Janner quattru pripeljal Franz Wittmann.

Video − tako je audija quattro vozil Christof Klausner

Zaslovel je predvsem z "virtuozami" v San Marinu

Klausner je bil takrat star šele šest let, a kljub temu je v svojih tridesetih letih vedel za pomen quattrove zapuščine in zato se je v reli podal prav s tem avtomobilom. Odlično ga je pripravil in tudi sam postal vešč atraktivne vožnje tega avtomobila.

Najprej je drsel in navduševal po avstrijskih relijih, mednarodno slavo pa mu je pred desetimi leti prinesla prva udeležba na reliju Legend v San Marinu. Tam se oktobra zberejo vozniki starih kultnih avtomobilov reli in Klausner je tam takoj postal eden izmed osrednjih ljubljencev občinstva.

Tragično je umrl v hujši prometni nesreči

Od leta 2011 do leta 2019 ni manjkal niti na enem spektaklu v San Marinu. Letos oktobra ga tam žal ne bomo videli. Tudi ne na avstrijskih relijih.

"Dragi Klausnerjevi navijači, žal vas moramo obvestiti, da nas je danes Christof zapustil po težki prometni nesreči. Zapustil je velik oder, in za vselej bo ostal v naših srcih," so zapisali na njegovi strani na Facebooku.

Klausner je bil star 46 let.