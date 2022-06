Tokrat na Hrvaškem: vsa pozornost usmerjena na "dvopogonce"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovensko državno prvenstvo se bo konec tedna nadaljevalo v okolici Zagreba in Jastrebarskega. V konkurenci za slovensko DP bo 18 posadk, pozornost pa bo usmerjana predvsem v razred dvokolesno gnanih dirkalnikov. Na sam vrh lahko tam računa vsaj pet voznikov.

Rok Turk bo lovil svojo tretjo zmago letos. Foto: Uroš Modlic V skupni razvrstitvi bi bilo konec tedna vse drugo kot zmaga Roka Turka (hyundai i20 rally2) veliko presenečenje in najbrž posledica napake ali tehničnih težav državnega prvaka. Delta reli sicer šteje tudi za evropski reli pokal FIA, vseeno pa na Hrvaško ne prihajajo tujci iz, na primer, Češke.

Številka ena bo pripadla avstrijskemu prvaku Simonu Wagnerju s slovensko sovoznico Pio Šumer, a vozila bosta manj konkurenčen dvokolesno gnani dirkalnik. Turk je lani na Delta reliju zmagal z več kot petimi minutami naskoka. Ponovitev tako prepričljive zmage bosta poskušala preprečiti Srb Dušan Borković in Bolgar Anton Titov (oba škoda fabia R5 oziroma rally2). Med Slovenci sta s takima dirkalnikoma prijavljena tudi Aleš Zrinski (ford fiesta R5) in Rajko Žakelj (peugeot 208 R5).

Delta reli bo imel osem hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 154 kilometrov. Prvi dve bosta potekali v soboto popoldne, preostalih šest v nedeljo. Najdaljša preizkušnja bo dolga 31 kilometrov, v povprečju bodo dolge dobrih 19 kilometrov. Nekateri odseki v širši okolici Jastrebarskega so znani tudi s hrvaškega relija za svetovno prvenstvo.

Mark Škulj in Uroš Ocvirk (ford fiesta rally4) sta v diviziji 2 zmagala na zadnjem reliju v Velenju.

V ospredju bo tako predvsem dirka med dvokolesno gnanimi dirkalniki v diviziji 2. Reli bo z vidika razpleta državnega prvenstva zelo pomemben. Na prvem reliju v Vipavski dolini so tekmovalci dobili le polovične točke, tokrat pa se bodo osvojene točke pomnožile s faktorjem 1,5. Kot vodilna v Zagreb prihajata Grega Premrl (peugeot 208 rally4) in Mark Škulj (ford fiesta rally4).

Premrl je na določenih odsekih predlani vozil na reliju za svetovno prvenstvo, tudi Škulj se je opremil s posnetki cest. Največji izziv bo seveda kar 31 kilometrov dolga preizkušnja prek Budinjaka, ki so jo na svetovnem prvenstvu prevozili v precej krajši različici.

Grega Premrl (peugeot 208 rally4) se vrača na nekatere ceste, kjer je predlani (z drugim avtomobilom in sovoznikom) vozil na reliju za SP. Foto: Gregor Pavšič

Prvi čaka sonce, drugi vsaj kakšno nevihto

"Glede na temperature nas čaka zelo naporen reli. Merim seveda na sam vrh, veselim se tudi dodatne konkurence. Na popisu bom videl, koliko se spomnim cest z relija za SP. Vsekakor bom izdelal povsem nove zapiske, saj imam danes drugega sovoznika. Posebne prednosti zato ne bom imel," pravi Premrl, ki bo vsaj v suhem vremenu prvi favorit v okviru državnega prvenstva druge divizije. Komaj 18-letni Škulj se je do zdaj namreč posebej izkazal predvsem v dežju, na suhem asfaltu pa je imel več težav.

Škulj meni: "Cilji so vedno enaki. To je samo najvišja stopnička. Ta reli pa bo treba odpeljati zelo pametno, saj so predvsem dolžine hitrostnih preizkušenj veliko daljše kot na preostalih relijih. Pridobili smo tudi 'onboard' posnetke nekaterih hitrostnih preizkušenj, ki bodo zelo koristni za pripravo."

Dvoboj za podprvaka: Grossi proti Peljhanu s pogonom na en par koles

Že tako močno konkurenco bo okrepil aktualni prvak Marko Grossi. Uvodna relija je odpeljal s Hyundaievim dirkalnikom R5, tokrat pa se vrača v svoj lanski peugeot 208 rally4. Grossi bo vsaj z vidika divizije 2 vozil neobremenjeno, medtem ko Premrl in Škulj ne bosta smela brezglavo tvegati. Enako sicer velja tudi za Grossija, ki se bo letos potegoval za naslov podprvaka v skupni razvrstitvi. Najresnejši tekmec Grossiju bo tam Darko Peljhan (VW polo proto), ki se je v začetku sezone izkazal z odličnimi časi.

Martin Čendak (opel adam cup) je prvi kandidat za zmago v diviziji 1. Foto: WRC Croatia

Nekateri sezone niso začeli najbolje

Medtem ko bo omenjeni Wagner zagotovo predstavljal poseben izziv za najhitrejše slovenske voznike z dvokolesno gnanimi dirkalniki, bodo morali Premrl, Škulj in Grossi paziti še na nekaj drugih voznikov.

Med temi velja izpostaviti Jana Medveda (ford fiesta rally4), za zdaj osmoljenca sezone, pa tudi letos hitrega Nika Prunka (peugeot 208 rally4) in Martina Štucina (renault clio R3). Nekateri preostali, na primer Luka Brus (peugeot 208 R2), Šved Mille Johansson (ford fiesta rally4) in Mitja Glasenčnik (citroen DS3 R3T), bodo prav tako prežali na napako dirkačev v novejših in zmogljivejših dirkalnikih.

Na reli 18 posadk, tokrat osiromašena konkurenca divizij 3 in 1

Na reli se je v slovenskem DP skupno prijavilo 18 posadk, od tega sedemnajst slovenskih in ena švedska. V diviziji 3 sta prijavljena le osrednja favorita za naslov Matic Humar in Vasja Miklavčič (oba renault clio RS), tudi v diviziji I pa na reli odhajajo le tri posadke. Martin Čendak (opel adam cup) je med temi favorit za zmago, ki bi ga približala želenemu naslovu državnega prvaka. Na dirko sta v tem razredu prijavljena še Domen Slejko (opel adam cup) in Bojan Velkavrh (VW polo).