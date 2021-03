To je osupljiva notranjost novega mercedesa #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mercedes-Benz bo novi električni model EQ S v celoti razkril sredi aprila, že zdaj pa so pokazali notranjost svoje nove limuzine. Tekmec tesle S bo imel kot prvi mercedes tako imenovani hiper ukrivljeni digitalni zaslon.

Pri Mercedes-Benzu razkrivajo, da bodo v novem EQ S nudili dve različici digitalnih zaslonov. Pri tako imenovanem hiper zaslonu bo ta združil tri enote in sicer voznikov zaslon (12,3 palce), osrednji zaslon OLED (17,7 palca) in dodatni zaslon pred sovoznikom (12,3 palca). Celotni ukrivljeni zaslon je širok kar 1,41 metra in se med obema stebričkoma A razprostira prek celotne širine armaturne plošče.

Druga nekoliko bolj zadržana rešitev bo zaslon, kakršnega pri Mercedes-Benzu poznamo v novem razredu S. Pri tej izbiri bo pred voznikom samostojno postavljeni 12,3-palčni zaslon, na sredini pa še pokončna 12,8-palčna enota.

Tako kot tesle bo s polnilnicami komuniciral prek kabla

Medtem ko bodo Nemci tehnične podrobnosti avtomobila razkrili sredi aprila (največja kapaciteta baterije bo 108 kilovatnih ur za doseg po standardu WLTP prek 700 kilometrov), še ti zanimivi poudarki: tako kot tesle bo znal tudi EQ S s polnilnicami komunicirati prek polnilnega kabla (za uporabniški sistem priključi in polni), avtomobil pa bo voznika lahko prepoznal tako prek prepoznave obraza kot tudi prstnega odtisa.

Primera obeh različic digitalnih zaslonov v EQ S:

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz