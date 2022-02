To je nova največja križarka, kmalu tudi v Sredozemlju #foto

Wonder of the Seas

Prihodnji teden se bo na prvo plovbo odpravila največja križarka na svetu, in sicer 362 metrov dolga Wonder of the Seas družbe Royal Caribbean.

V petek, 4. marca, bo iz pristanišča Fort Lauderdale na Floridi proti Karibskemu otočju izplula velikanska križarka Wonder of the Seas. Tri leta so v Franciji izdelovali to ladjo, ki je dolga kar 362 metrov in lahko sprejme 6.988 potnikov in 2.300 članov posadke. Skupno bo torej na ladji do 9.288 ljudi.

Za primerjavo, ladja je 30 metrov daljša od najdaljše vojaške ladje vseh časov - ameriških letalonosilk razreda Nimitz. Bruto tonaža ladje (to je skupni notranji prostor ladje) znaša prav tako rekordnih 236.867 ton. Ladja ima 18 nadstropij, od tega jih potniki lahko uporabljajo šestnajst. Skupno je na voljo 20 restavracij, štirje bazeni in skupno 2.867 kabin za potnike.

Foto: Royal Caribbean

Maja bo plula tudi po Sredozemlju

Ladja pripada družbi Royal Caribbean, ki bo opravljala pet ali sedemdnevna križarjenja po Karibih. Maja bo križarka začela pluti tudi po Sredozemskem morju, in sicer s križarjenji iz Barcelone ter Rima.

Na ladji je osem ločenih tematskih predelov z 20 tisoč pravimi rastlinami, velikim toboganom, "zip linom" preko deset nadstropij, kinom ob bazenu in številnimi atrakcijami za svoje goste.

Kako velike so današnje križarke, do Wonder of the Seas je imela status največje križarka Symphony of the Seas (prav tako družbe Royal Caribbean), pokažejo tudi primerjave s Titanikom. Ta nesrečna ladja je bila pred stotimi leti dolga 286 metrov, njena bruto tonažo pa je znašala le 46 tisoč ton.

Deset največjih križark:

lastnik leto izdelave dolžina (metri) bruto tonaža največje št. potnikov Wonder of the Seas Royal Caribbean 2022 362 236.857 6.988 Symphony of the Seas Royal Caribbean 2018 361 228.081 6.680 Harmony of the Seas Royal Caribbean 2016 362 226.963 6.687 Oasis of the Seas Royal Caribbean 2009 360 226.838 6.780 Allure of the Seas Royal Caribbean 2010 360 225.282 6.780 Costa Smeralda Costa Cruises 2019 337 185.010 6.554 Costa Toscana Costa Cruises 2021 337 185.098 6.554 Iona P&O Cruises 2020 344 184.089 6.600 AIDAnova AIDA Cruises 2018 337 183.858 6.654 AIDAcosma AIDA Cruises 2021 337 183.200 6.600

Foto: Royal Caribbean

Foto: Royal Caribbean

Foto: Royal Caribbean