Zaradi suma izbruha kolere več kot tri tisoč ljudi ujetih na križarki

Za potnike, ki so se odpravili na križarjenje z norveško ladjo, se je dopust odvil vse prej kot pričakovano. Na križarki z več kot tri tisoč potniki na krovu se je pojavil sum, da je izbruhnila kolera. Ladji so zato najprej zavrnili napovedan pristanek na Mavriciju, po zadnjih informacijah pa se bo agonija za potnike le končala, saj so jim izkrcanje dovolili.

Norveška križarka Norwegian Dawn bi se morala v nedeljo zasidrati na Mavriciju, a se to ni zgodilo, ker se je na krovu pojavil sum, da je izbruhnila kolera. Mavrcijske oblasti so zaradi morebitnega zdravstvenega tveganja njihov pristanek zavrnile.

Tiskovni predstavnik Norwegian Cruise Line je pojasnil, da so nekateri potniki občutili blage simptome bolezni, povezane z želodcem. Izolirali so 15 ljudi, saj bi lahko šlo za visoko nalezljivo kolero. Na ladji je tako obtičalo 2184 potnikov in 1026 članov posadke.

Posadka je sodelovala s pristojnimi na ministrstvu za zdravje, vse potnike so testirali in ugotovili, da gre za gastroenteritis (vnetje prebavil), ne za kolero, poroča BBC. "Potniki so zdaj popolnoma okrevali, pri nobenem potniku na krovu ni znakov kolere," je zatrdil tamkajšnji zdravnik Bhooshun Ori.

Po zadnjih informacijah se bo agonija za več kot tri tisoč potnikov le končala in se bodo lahko izkrcali na Mavriciju. Prvi potniki naj bi se izkrcali v torek zjutraj po lokalnem času.