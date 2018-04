To je most čez gorenjsko avtocesto za 605 tisoč evrov #video

V ponedeljek bodo odprli most za kolesarje in pešce čez gorenjsko avtocesto, ki v razponu meri 60 metrov, tehta 58 ton in je občino Šenčur stal 605 tisoč evrov.

Video: Kako so postavili most nad avtocesto

vir: Protim Ržišnik Perc

Čez gorenjsko avtocesto pri bencinskem servisu Voklo bodo v ponedeljek odprli zanimiv most, ki bo namenjen pešcem in kolesarjem. Jeklena konstrukcija v razponu meri 60 metrov in tehta 58 ton. Most bo ponoči osvetljen, pohodno površino pa bodo pozimi ogrevali.

Nad avtocesto ga je dvignilo 400-tonsko dvigalo iz Italije

Most so postavili ponoči, v ta namen pa so iz Italije pripeljali posebno 400-tonsko dvigalo (uporabilo ga je slovensko podjetje Dvig). Most je dvignilo nad avtocesto in ga v 17 minutah namestilo na temelje na obeh straneh avtoceste. Konstrukcijo mostu so pol leta izdelovali v Tržiču, nato pa so jo sestavljali ob avtocesti pri Voklem.

Most so zasnovali pri arhitekturni družbi Protim Ržišnik Perc, investitor v most pa je bila občina Šenčur. Investicijska vrednost projekta znaša 605 tisoč evrov.

Odprtje mosta bo potekala v ponedeljek ob 17. uri ob prazniku občine Šenčur.

Foto: Miran Kambič

Foto: Protim Ržišnik Perc

Foto: Miran Kambič