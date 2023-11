Helios po preobratu do prve zmage

Po prvem polčasu je slovenska ekipa zaostajala za osem točk, se v nadaljevanju približala in tekmece v zadnji četrtini pri 66:66 tudi ujela. V končnici pa so nato Domžalčani prišli še do preobrata, saj so z delnim izidom 13:0 prišli do vodstva s 84:75, ki so ga nato tudi zadržali do konca dvoboja.

Helios je tako na tretji tekmi regionalnega tekmovanja dosegel prvo zmago. Blaž Mahkovic je prispeval 25 točk, Jan Zemljič 20, Tibor Mirtič pa je dosegel dvojni dvojček (12 točk, 12 skokov).

Šenčur je izgubil s Sutjesko. Foto: Dragana Stjepanović/ABA2

Tako Šenčur kot Sutjeska sta v uvodnih dveh krogih po enkrat zmagala in izgubila. Po izenačenem prvem polčasu je Sutjeska razliko naredila v tretji četrtini, ki jo je dobila za 12 točk, prednost pa obdržala vse do konca.

Alen Malovčić je pri Šenčurju dosegel 16 točk, Daquan Bracey in Radosav Spasojević sta pri Sutjeski dala točko več.

V 4. krogu bo v sredo Šenčur igral proti Borcu, Helios pa dva dni pozneje proti Vojvodini. V petek se bo začel tudi 5. krog, ko bo Šenčur meril moči s Podgorico, Helios pa v nedeljo z ekipo TFT Mozzart Skopje.

