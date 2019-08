Tatu na roki? Pred vožnjo avta še psihološki test.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iranci s tetovažo morajo za pridobitev vozniškega dovoljenja opraviti še dodatni psihološki test. Le tako oblastnikom dokažejo, da so sposobni voziti avtomobil.

Iranske oblasti tetoviranja telesa sicer ne prepovedujejo, drugače pa je pri vožnji avtomobila. Kdor bo želel imeti vozniško dovoljenje, ga bo v prihodnje čakal dodatni psihološki test. Iz vidika Irancev je tetoviranje namensko poškodovanje lastnega telesa, to pa povezujejo s potencialnimi duševnimi motnjami, poroča nemški Auto Motor und Sport.

Tetovaže so za Irance tabu tema

Tetovaže so bile v tej državi kot sredstvo vpliva zahodnjaških kultur in izražanja protivladnih sporočil že večkrat tabu tema. To je na lastni koži občutil tudi Ashkhan Dejagah, kapetan iranske nogometne reprezentance. Nekaj časa je moral na tekmah nositi dolge rokave.

V Iranu ženske še vedno ne smejo voziti motornih koles. Tudi to zakonsko ni prepovedano in tudi upravno sodišče je pritrdilo, da bi morale imeti to pravico. Temu nasprotuje predvsem iranska policija, ki tovrstnih dovoljenj noče izdati.