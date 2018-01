T-Roc je samozavestni avtomobilski T. Rex

Oglasno sporočilo

T-Roc je karizmatično vozilo. Zunanjost določajo avantgardne linije in kupejevski strešni del, sprednji del vozila je markantno širok. Vozilo deluje in dejansko je čvrsto, voznik bo takoj doumel, da ne gre za mestnega šminkerja, ki bi ga nato razočaral na prvem brezpotju. Gre za križanca, ki združuje na prvi pogled protislovne lastnosti – zmogljivost in udobje, emocionalnost in racionalnost. Veselje na obraz narišejo pogonski agregati, saj so pravi vsi bencinski in dizelski motorji TSI in TDI opremljeni s turbinskim polnilnikom in zato nadvse učinkoviti, voznika pa nagradijo z nizko porabo goriva. Naj dodamo, da je T-Roca zasnoval izumitelj modela GTI.

VW T-Roc ponuja izjemno personalizacijo glede na želje in potrebe voznika, saj je šest motorjev na voljo s sprednjim ali štirikolesnim pogonom (pri slednjem je T-Roc serijsko opremljen z uravnavanjem vozne dinamike 4MOTION Active Control) ter ročnim ali dvosklopčnim menjalnikom DSG. Kupec ga lahko izbere v eni izmed enajstih barv zunanjosti, treh barvah strehe, kar skupno nanese kar 24 barvnih kombinacij. Za piko na i T-Roc kot prvi športni terenec svojega razreda nudi možnost doplačila za digitalne instrumente, kar prinese tudi novo generacijo aktivnega informacijskega zaslona ter boljšo multimedijsko izkušnjo. Vozilo postane del mobilne izkušnje, saj je opremljeno s Volkswagen Car-Net aplikacijami in mobilnimi spletnimi storitvami. Dodaten adut na koncernsko platformo MQB postavljenega T-Roca je prtljažnik s prostornino 445 litrov (največji v segmentu), povišan položaj sedenja pa ob dobri preglednosti nudi tudi povišano udobje.

T-Roc je že serijsko opremljen s sistemom za nadzor prometa z mestno funkcijo zaviranja v sili in zaznavanjem pešcev, funkcijo večnaletnega zaviranja in asistenco za ohranjanje smeri. Nastavitve asistenčnih, komfortnih in multimedijskih sistemov lahko uporabnik enostavno prilagodi ter shrani in nato prikliče z avtomobilskim ključem (za več različnih voznikov).

Da bo na slovenskih cestah bržkone videti precej T-Rocov, bo poskrbela tudi privlačna osnovna cena – z njim se bodo bodoči lastniki lahko odpeljali že za 18.646 evrov.